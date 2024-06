Vertiv 360AI: l’ultima arrivata in casa Vertiv è disponibile in EMEA

È in corso a Cannes, in Francia, fino al 6 giugno, il Datacloud Global Congress, il più importante convegno dedicato al settore ICT. Tra i presenti c’è Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, con un nuovo portfolio di soluzioni per le infrastrutture dei data center ad alta densità, in grado di supportare i requisiti di alimentazione e raffreddamento richiesti dall’AI.

Tra le nuove soluzione che Vertiv ha portato in Francia, spicca Vertiv 360AI, progettato per accelerare le applicazioni dell’AI su vasta scala, con progetti che vanno dalle soluzioni rack per i test pilota e l’Edge AI, ai data center più grandi utilizzati per l’addestramento dei modelli di AI. La soluzione, disponibile in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), sarà anche presentata nel corso del roadshow EMEA di Vertiv dedicato alle soluzioni AI.

Vertiv 360AI semplifica l’approccio all’alimentazione e al raffreddamento dei sistemi AI

L’intelligenza artificiale e l’elaborazione accelerata stanno stimolando una domanda di consumo energetico e di raffreddamento senza precedenti, con una densità di rack stimata fino a 500kW per rack. Di conseguenza, la progettazione e l’implementazione delle infrastrutture di alimentazione e raffreddamento sono diventate più complicate. Vertiv 360AI offre un approccio semplice all’alimentazione e al raffreddamento dei sistemi AI, con una gamma completa di soluzioni di alimentazione, raffreddamento e servizi che risolvono le nuove sfide. Le soluzioni Vertiv 360AI includono modelli convalidati e soluzioni pre-ingegnerizzate per beneficiare della solida esperienza di Vertiv, eliminando i cicli di progettazione.

Vertiv 360AI offre anche soluzioni modulari prefabbricate per consentire ai clienti di implementare l’AI senza interferire con i workload esistenti e senza occupare nuovo spazio. Le soluzioni Vertiv 360AI sono in grado di alimentare e raffreddare oltre 130kW per rack e includono modelli ottimizzati per le operazioni di retrofit.

Dichiarazioni

“Dopo il grande risultato ottenuto nel Nord America, siamo orgogliosi di offrire Vertiv 360AI anche in EMEA e di potenziare i piani di AI dei clienti”, ha dichiarato Karsten Winther, president per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa (EMEA) di Vertiv. “Le nostre soluzioni forniscono un approccio semplificato per un’infrastruttura AI scalabile, indirizzando le sfide in continua evoluzione imposte dall’elaborazione ad alte prestazioni. Vertiv 360AI è progettato per contribuire ad accelerare le operazioni di retrofit di edge e data center aziendali con raffreddamento ad aria, così come per lo sviluppo di progetti greenfield su larga scala.