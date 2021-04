Zebra Technologies Corporation, azienda innovatrice in prima linea con soluzioni e partner che offrono prestazioni all’avanguardia come vantaggio competitivo, ha annunciato oggi il nuovo Partnerconnect Alliance Track riconoscendo competenze e influenza, consentendo una maggiore collaborazione con partner complementari, non di vendita.

L’Alliance Track, che affianca il programma Independent Software Vendor (ISV) all’interno della categoria di partner che con la loro offerta completano la value proposition della società, è una componente strategica del consolidato programma Partnerconnect. La nuova Alliance Track riconosce l’influenza globale di independent hardware vendor (IHV), system integrator (SI), consulenti, e technology alliance partner. La combinazione della crescente complessità delle soluzioni enterprise e dell’Internet of Things (IoT) con l’evoluzione dei modelli di business Software as a Service (SaaS) e Device as a Service (DaaS) ha posto maggiore enfasi sui partner che influenzano le componenti della soluzione completa.

“In Carcomm, diamo grande valore alla nostra collaborazione con Zebra e accogliamo con favore la creazione della nuova Alliance Track”, ha dichiarato Bas Guerts, Sales and Marketing Manager, Carcomm, un partner Zebra Registered Independent Software Vendor (ISV). “Vantaggi come l’accesso anticipato ai disegni 3D di Zebra e altre specifiche di prodotto ci permetteranno di sviluppare più rapidamente la nostra offerta complementare e di collaborare più strettamente con altri partner del programma Partnerconnect.”

I membri di Alliance Track avranno a disposizione una vasta gamma di vantaggi, tra cui demo kit, fondi per lo sviluppo di attività marketing in co-marchio e, specificamente per gli IHV, l’opportunità per i loro prodotti hardware di ottenere la certificazione Zebra Compatible o Zebra Validated.

“Il nuovo Alliance Track riconosce il valore e il contributo dei nostri partner nel soddisfare le esigenze di clienti che abbiamo in comune – dalla consulenza e modellazione alla progettazione di soluzioni aziendali che danno un vantaggio in termini di prestazioni alla prima linea del business” ha dichiarato Bill Cate, Vicepresidente di Global Channel Strategy, Zebra Technologies. “Con l’Alliance Track, possiamo migliorare e facilitare la collaborazione tra Zebra, la nostra comunità di rivenditori e gli ISV, insieme al più ampio ecosistema di partner che con la loro offerta arricchiscono la value proposition di Zebra.”

Il Partnerconnect Alliance Track è costituito da tre livelli – Registered, Select e Premier. La crescita all’interno del programma dipende dalla influence pipeline convalidata attraverso il processo “Influence Registration” di Zebra, utilizzato con successo oggi da centinaia di partner ISV. Il nuovo livello Premier Alliance Partner sarà riservato esclusivamente alle alleanze strategiche di Zebra a livello globale, con rigorosi requisiti che dimostrino la portata globale dell’accordo.

PUNTI CHIAVE

• Il nuovo PartnerConnect Alliance Track di Zebra agevola ancor più la collaborazione con i partner che con la loro offerta completano l’offerta Zebra.

• Il Partnerconnect Alliance Track è rivolto a IHV, SIS, consulenti e technology alliance partner che beneficeranno di demo kit, fondi per attività marketing e certificazione Zebra per i prodotti hardware.

• L’Alliance Track riconosce l’influenza della comunità di partner e l’impatto che questi hanno sulla fornitura di soluzioni aziendali che offrono un vantaggio competitivo per il business.