Samsung: tecnologia e Digital Board per innovare la didattica

Samsung Electronics Italia, da sempre impegnata a supporto del settore dell’istruzione, continua a lavorare insieme al Ministero dell’Istruzione per promuovere una cultura digitale nella scuola italiana, sia attraverso l’offerta di strumenti innovativi che di percorsi volti a diffondere competenze digitali e trasversali per preparare al meglio gli studenti ad affrontare le sfide di domani.

Apprendimento interattivo, collaborazione dell’intera classe, esperienze dinamiche sono alla base degli strumenti e dei dispositivi che Samsung progetta per affiancare docenti e studenti, contribuire a rinnovare la didattica e l’apprendimento e dare una spinta alla trasformazione digitale degli istituti scolastici nel modo di apprendere e di insegnare.

Samsung Flip, Lavagna Interattiva Multimediale, offre esperienze di apprendimento sempre più coinvolgenti. Sviluppata appositamente per il settore scolastico, Flip unisce la funzionalità di visualizzazione tipica della lavagna tradizionale all’accesso a contenuti speciali reso possibile dal digitale. Flip offre ai docenti risorse e flessibilità illimitate per creare lezioni coinvolgenti per un nuovo approccio all’apprendimento che sia più inclusivo, digitale e divertente. Le capacità di collaborazione avanzate consentono infatti a qualsiasi insegnante di guidare la propria classe incoraggiando gli studenti a sviluppare nuove idee e aiutandoli a esprimere il loro pieno potenziale.

Proprio con l’obiettivo di ampliare sempre più le competenze digitali, fornendo al tempo stesso supporto agli insegnanti nell’integrazione, all’interno del contesto scolastico, di nuovi strumenti utili alla didattica, Samsung si è impegnata nella partecipazione e realizzazione di un corso di formazione rivolto ai docenti. In collaborazione con LaFabbrica, ente accreditato dal MIUR, il corso “Tecnologia e Digital Board per innovare la didattica” esplora le opportunità educative offerte dalle nuove tecnologie, offrendo al tempo stesso spunti di riflessione inediti legati ai temi della tecnologia.

Il corso, della durata di 25 ore, include una prima parte teorica dedicata ai benefici dell’utilizzo di Samsung Flip, utile sia in contesti di didattica tradizionale sia nel dare vita a nuovi progetti integrati. Le funzionalità della digital board Samsung sono inoltre esplorate attraverso moduli dedicati, che permettono di conoscere a fondo le potenzialità dello strumento. Fino a gennaio 2023, il corso è disponibile sulla piattaforma del MIUR, SOFIA, a questo link.

Le caratteristiche principali di Samsung Flip che verranno approfondite durante il corso:

· Scrittura come con carta e penna

Samsung Flip offre un’esperienza di scrittura semplice e familiare come da penna a carta in una varietà molto ampia di colori, stili e larghezze. Fino a 4 persone possono scrivere contemporaneamente, utilizzando qualsiasi oggetto come strumento di scrittura. Inoltre, gli utenti possono cancellare rapidamente i disegni con il dito o con il palmo della mano.

· Modifica delle immagini flessibile e annotazione attiva

Con Samsung Flip, gli utenti possono selezionare, spostare, ritagliare, catturare e modificare qualsiasi immagine in modo rapido e semplice. Samsung Flip consente agli utenti di scrivere su qualsiasi sorgente in background. Facendo semplicemente clic sul pulsante del livello delle

note, gli utenti possono godere di una scrittura fluida senza influire sul lavoro dietro il livello originale.

· Tecnologia touch avanzata

Samsung Flip offre un’ampia palette di colori e una gamma di spessori per un’esperienza di scrittura differenziata. Fornisce inoltre uno strumento intuitivo che consente a un massimo di 20 persone di scrivere e disegnare contemporaneamente sull’ampio display UHD da 85 pollici. Queste caratteristiche intuitive assicurano che tutti i partecipanti possano partecipare attivamente e direttamente per aumentare l’efficienza e il coinvolgimento della classe

· Ottimizzato per la Scuola

Gli insegnanti possono connettere i propri dispositivi personali alla lavagna Flip utilizzando la funzione “touch out” e controllare così i contenuti sul display in tempo reale pur avendo la flessibilità di spostarsi. Eventuali modifiche apportate al contenuto sullo schermo verranno anche riportate sul dispositivo personale e viceversa per una collaborazione efficiente.

· Molteplici opzioni di connessione

Una versatile selezione di opzioni di connettività, tra cui USB, HDMI, DP, condivisione dello schermo e lo slot OPS aggiunto di recente, assicura che Flip sia accessibile da una varietà di dispositivi. Durante l’insegnamento in una classe, Flip funziona perfettamente in background per consentire agli insegnanti di concentrarsi sul coinvolgimento dei propri studenti.

Samsung, inoltre, ha lavorato anche allo sviluppo di contenuti di educazione civica digitale realizzati ad hoc in collaborazione con una serie di esperti al fine di supportare gli insegnanti nel “crescere” cittadini digitali, che siano in grado di utilizzare la tecnologia in maniera sicura, responsabile, consapevole e rispettosa dell’altro. Questi contenuti sono resi disponibili da Samsung in esclusiva grazie a una promozione speciale, di cui si possono trovare tutti i dettagli a questo link.