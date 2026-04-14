Toshiba Canvio Flex è ora disponibile nel colore blu metallizzato

Toshiba Electronics Europe presenta, in esclusiva per il mercato EMEA, il suo hard disk esterno Canvio Flex da 2,5 pollici[1] nella versione blu metallizzato. Questo nuovo colore conferisce un tocco di freschezza alla gamma, affiancandosi al modello originale in argento satinato.

Disponibile con capacità da 1TB[2], 2TB e 4TB, Canvio Flex è progettato per facilitare l’archiviazione su più dispositivi. Pre-formattato con exFAT, funziona perfettamente con PC Windows e Mac, nonché con tablet e smartphone Android e iOS compatibili, senza richiedere alcuna riformattazione[3].

Progettato per garantire la massima flessibilità, Canvio Flex include nella confezione sia un cavo USB Type-C[4] che un cavo USB Type-A, consentendo di collegarlo facilmente e iniziare subito a trasferire i file. Che si tratti di eseguire il backup di foto, video, documenti o progetti creativi, Canvio Flex offre un modo pratico per archiviare i contenuti e accedervi ovunque ci si trovi.

“Sin dal suo lancio iniziale, Canvio Flex ha riscosso un grande successo come soluzione di archiviazione flessibile e pratica”, afferma Larry Martinez-Palomo, Vice President della Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe. “Con la nuova finitura blu metallizzato, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti un’ulteriore opzione cromatica, in risposta alla crescente richiesta di varietà, soprattutto tra il pubblico più giovane”.

Il nuovo Canvio Flex blu metallizzato di Toshiba sarà disponibile in esclusiva per il mercato EMEA a partire dal secondo trimestre del 2026.

Note

[1] “2,5 pollici” indica il formato degli HDD. Non indica le dimensioni fisiche del drive.

[2] Un Terabyte (TB) significa un trilione di byte. La capacità totale disponibile varia in base all’ambiente operativo e i risultati e la capacità di archiviazione variano di conseguenza. Un sistema operativo per computer, tuttavia, riporta la capacità di archiviazione utilizzando potenze di 2 per la definizione di 1GB = 230 = 1 073 741 824 byte e 1TB = 240 = 1 099 511 627 776 byte e quindi mostra una capacità di archiviazione inferiore.

[3] La compatibilità con Canvio Flex può variare a seconda della configurazione hardware e del sistema operativo dell’utente. Si prega di verificare la compatibilità del dispositivo e le istruzioni di collegamento consultando i manuali d’uso corrispondenti. Le informazioni più aggiornate sono disponibili online all’indirizzo https://www.canvio.jp/en/compati/hdd/ot_ehdd/flex/it.htm.

[4] USB Type-C® e USB-C® sono destinati esclusivamente all’uso con prodotti basati sulle specifiche relative ai cavi e ai connettori USB Type-C® e conformi a tali specifiche.