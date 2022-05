Aginet è il nuovo nome del servizio TP-Link Agile Solution

TP-Link ha annunciato la nuova brand identity della sua linea di prodotto pensata per il mercato WISP, Agile Solution: il nuovo nome è Aginet e comprende già nel suo logotipo l’obiettivo dell’azienda di progettare soluzioni agili, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. La A e N stilizzate in azzurro indicano proprio l’acronimo di Agile Network.

Il rebranding è anche l’occasione per TP-Link per presentare alcune novità della gamma, composta da dispositivi dotati di tecnologie sempre più innovative, come le soluzioni GPON , Modem Router, Router e sistemi Mesh con standard Wi-Fi 6. di ultima generazione.

Servizio Aginet, soluzioni “tailor made”

Aginet ha lo scopo di rendere i servizi offerti dai provider sempre più efficienti e a misura di cliente. Per questo il team di ricerca e sviluppo aziendale è costantemente al lavoro per implementare funzioni avanzate, come Aginet Config che consente di personalizzare le impostazioni dei dispositivi di rete per realizzare una configurazione base da replicare su più device contemporaneamente, ripristinata come impostazione di default anche in caso di reset del dispositivo. A questa si aggiunge il protocollo TR-069 con il quale poter gestire da remoto i dispositivi tramite ACS per semplificare la procedura d’intervento come l’aggiornamento del firmware e delle configurazioni o fare modifiche in real time.

Massima affidabilità

I prodotti e servizi Aginet offrono una più ampia gamma di scenari applicativi, come xPON, xDSL, accesso ibrido, accesso WiFi e mesh networking. Inoltre, sono supportati da un eccellente servizio di pre e post vendita, grazie ad un team che garantisce tempi di riposta rapidi.

I nuovi dispositivi GPON – tra i quali i modelli GPON OLT 8 e 4 porte DS-P7001-08 e DS-P7001-04 , e i router GPON ONT VoIP XX230v , con Wireless AX1800, e XC220-G3v , con Wireless AC1200 – sono pensati per connessioni in Fibra Ottica per ottenere performance di alto livello in ogni ambito applicativo, con linee Wi-Fi ultraveloci sia su 2.4GHz che su 5GHz. Inoltre, le porte Gigabit LAN garantiscono connessioni cablate fino a 10 volte superiori alle classiche Fast Ethernet, mentre il supporto VLAN 802.11q. IGMP assicura connessioni fluide per IPTV ed altri servizi.

La gamma si amplierà nell’arco dell’estate con il nuovo Router EX230v e il Modem Router VX230v , entrambi dotati di Wi-Fi AX1800, tecnologia EasyMesh e supporto alla telefonia VoIP. A questi device è possibile associare l’unità Mesh HX220 , già disponibile sul mercato, dotata anch’essa di standard AX1800 e ideale per ampliare la copertura Wi-Fi in maniera scalabile.

Clienti e partner di Aginet rappresentano una priorità per TP-Link, che ha voluto riservare loro una gamma di soluzioni ancora più completa ed una piattaforma di gestione funzionale, che li aiuti a ridurre i costi e i tempi di assistenza tecnica grazie ad un alto livello di automazione ed incrementi il livello di soddisfazione dei clienti.