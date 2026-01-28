Aikom compie 20 anni ed è pronta a guardare al futuro

Aikom Technology festeggia vent’anni di attività confermando il proprio ruolo di riferimento come distributore a valore aggiunto nel comparto delle tecnologie per telecomunicazioni, networking, sicurezza e comunicazioni professionali. Fondata nel 2006 come distributore di soluzioni Wireless Broadband, l’azienda ha progressivamente ampliato la propria offerta e struttura organizzativa, consolidando competenze e presenza nel mercato italiano e internazionale.

Nel corso degli anni, Aikom ha costruito il proprio percorso di crescita attraverso tappe strategiche di rilievo: nel 2012 l’ampliamento del portfolio con l’introduzione delle soluzioni Professional Mobile Radio; nel 2013 la nascita della Business Unit Security & Surveillance. Un percorso che trova una svolta significativa nel 2023, con l’avvio del processo di internazionalizzazione e l’espansione verso nuovi mercati esteri.

Panoramica su Aikom

Oggi Aikom è una realtà da 30 milioni di euro di fatturato con un team distribuito tra l’Italia, Croazia e la nuova sede di Istanbul in Turchia, a conferma di un percorso di crescita sostenuto e strategico.

Aikom Technology affianca system integrator, installatori, service provider e operatori ICT attraverso un portfolio di soluzioni tecnologiche integrate e ad alto valore aggiunto. L’azienda distribuisce brand leader di mercato, selezionati per l’elevato livello di affidabilità e innovazione e ha costruito nel tempo relazioni di lungo periodo con i propri fornitori, un elemento chiave che consente di garantire ai clienti supporto qualificato, continuità operativa e know-how tecnico sempre aggiornato. Aikom fonda il proprio approccio sulle competenze come motore di valore e sulla tecnologia come leva strategica per contribuire a un futuro sempre più sicuro, connesso ed efficiente.

Sabrina Vescovi, Presidente di Aikom Technology, evidenzia l’importanza dei valori e del coraggio alla base della crescita aziendale:

«Da vent’anni investiamo in innovazione, competenza e affidabilità confermando il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche per contesti mission e business critical. Questo traguardo è prima di tutto dei talenti di Aikom, un team internazionale di giovani che provengono da diverse parti del mediterraneo, e della nostra comune vocazione alla crescita e alla professionalità. Motivazione, ambizione ed etica aziendale sono la nostra vera forza. Con lo sguardo rivolto al futuro, ci prepariamo a nuovi progetti e a una presenza sempre più internazionale, continuando a costruire valore attraverso la passione per il “fare impresa”, la tecnologia e la fiducia dei nostri partner.»

Mauro Renzi, Direttore Generale di Aikom Technology, commenta il percorso di crescita dell’azienda:

«Aikom è nata da un progetto focalizzato su un segmento di mercato di nicchia, in questi vent’anni ho visto l’azienda crescere ed evolvere, ampliando progressivamente i propri orizzonti. Ha ottimizzando nel tempo la propria proposta fino ad ottenere una copertura totale delle esigenze del mercato ICT, TLC e della security, ed avviato un ambizioso processo di internazionalizzazione, aprendo una legal entity Croata a copertura dei paesi dell’area balcanica (compresa Albania, Grecia e Cipro) e, recentissimamente, un ulteriore presidio in Turchia che ci piace descrivere come un regalo che ci facciamo per il nostro ventesimo compleanno!!!».

Aikom Technology rinnova il proprio impegno verso una crescita sostenibile e orientata al futuro, puntando su innovazione tecnologica e rafforzamento del proprio ruolo all’interno dell’ecosistema ICT, Telco e security. Un percorso che prosegue nel segno della continuità, valorizzando competenze, relazioni e visione strategica costruite in vent’anni di attività.