Aikom Technology distribuirà le soluzioni per la videosorveglianza dello storico brand Pelco

Aikom Technology distribuirà le soluzioni per la videosorveglianza di Pelco, brand californiano, acquisito nel 2020 da Motorola Solutions, mettendo a segno un altro importante accordo strategico per affermarsi sempre di più nel mercato della sicurezza e videosorveglianza.

Nell’ecosistema tecnologico “mission e business critical” di Motorola Solutions per il target Public Safety & Enterprise, Pelco si caratterizza come brand TVCC per la sicurezza fisica, con una gamma prodotti di livello medio alto ad architettura aperta. Con questo nuovo accordo, Aikom Technology prosegue nell’acquisizione a portafoglio dei nuovi brand che entrano man mano a far parte dell’ecosistema Motorola Solutions. Pelco segue infatti l’inserimento ad inizio 2022 di un altro brand di Motorola Solutions, Compass, anch’esso parte dell’offerta Safety & Security di Aikom Technology.

Pelco opera da oltre 60 anni nel mondo delle soluzioni video per la sicurezza. Ora, come azienda di Motorola Solutions, sta rafforzando ulteriormente la sua posizione sul mercato, offrendo un’ampia selezione di telecamere di videosorveglianza IP, progettate per una ricca varietà di ambienti commerciali e industriali: da telecamere IP fisse e ad alta velocità a panoramiche, PTZ, multidirezionali, ecc. Per ogni ambiente, in qualsiasi condizione di illuminazione e applicazione, Pelco ha la telecamera giusta, oltre a una piattaforma di video management indipendente da VSM, software di analytics e servizi.

“Il nostro obiettivo è quello di offrire ai nostri clienti, rivenditori e system integrator, una gamma estesa di prodotti di sicurezza per aiutarli a soddisfare ogni esigenza impiantistica” spiega Marco Fabbri, Product manager area Security & Surveillance, Aikom Technology. “Pelco è un brand molto riconosciuto a livello globale, in particolare in specifici settori verticali, come quello dell’Oil & Gas o del “gioco”: offre infatti soluzioni di videosorveglianza che consentono ai casinò di sfruttare i numerosi vantaggi della tecnologia più avanzata disponibile oggi. Crediamo che, dal primo passo sulla luna alla visione ecosistemica di oggi, Motorola Solutions è sempre stato un brand caratterizzato dalla capacità di guardare con competenza e consapevolezza al domani della tecnologia. Questa attitudine ha permesso ai rivenditori e partner che ne hanno condiviso, come Aikom, visione ed obiettivi, di essere sempre un passo avanti e di proporre al mercato tecnologie e soluzioni ad alto grado di innovazione.”

“Pelco ha una storia unica nel settore della videosorveglianza, che dura dalla fine degli anni ’50, e con la recente integrazione nell’ecosistema Motorola Solutions potremo sviluppare tutte le potenzialità di questo brand” sottolinea Andrea Fontana, Regional Sales Manager Italy & Malta, Pelco. “Nell’ultimo anno abbiamo rilasciato più di 10 famiglie di prodotti completamente rinovate, dalle telecamere fisse PTZ, alle panoramiche fino a telecamere indirizzate a mercati verticali come Marine e Oil & Gas. La roadmap di sviluppo del prossimo biennio, che vede l’apertura alla cybersecurity e all’intelligenza artificiale, ha tempistiche più in linea con le repentine evoluzioni di mercato e questo riporterà in brevissimo tempo l’attenzione sul brand Pelco.”

Queste premesse fanno da sfondo anche ad una riorganizzazione commerciale di Pelco che punta su partner a valore aggiunto. L’accordo con Aikom si inserisce in questa direzione.

Un’offerta “aperta” e completa

L’offerta Pelco si compone di telecamere fisse serie Sarix, telecamere PTZ serie Spectra, telecamere panoramiche Fisheye, e telecamere ExSite per applicazioni in ambienti a rischio esplosioni. Completa la gamma la soluzione di gestione video, VideoXpert, progettata per soddisfare funzioni di sorveglianza di qualsiasi tipo e dimensione, indipendentemente dal fatto che vi siano 100 o 10.000 telecamere. VideoXpert può integrarsi nei sistemi fisici di sicurezza e in altri impianti degli edifici per tenere sotto controllo ogni situazione. Essendo basato su standard aperti, VideoXpert include una API, dei kit di sviluppo software (SDK) e un supporto tecnico dedicato. In questo modo i “system manufacturer” possono sviluppare le proprie interfacce e sfruttare al meglio le funzionalità di VideoXpert.

VideoXpert supporta anche le telecamere IP di terze parti, per cui al momento di configurare il sistema è possibile scegliere tra centinaia di opzioni Pelco e di terze parti.