Allied Telesis: 8.000 partner entro il 2026

Allied Telesis ha iniziato il 2022 con importanti obiettivi volti a rafforzare il proprio posizionamento sul canale italiano e internazionale, al fine di rispondere alle esigenze di digitalizzazione e automatizzazione delle infrastrutture delle aziende.

L’azienda prevede, infatti, di realizzare iniziative potenziate di recruitment e certificazione, con l’obiettivo di raddoppiare il numero di partner in EMEA entro il 2022 e di raggiungere quota 8.000 partner entro i prossimi cinque anni, con l’innalzamento dei livelli di partnership e, di conseguenza, delle competenze offerte.

Per supportare il proprio ecosistema di canale, Allied Telesis mette a disposizione un Partner Program dedicato, articolato su tre livelli – Silver, Gold e Platinum – che include una vasta gamma di soluzioni hardware, software e servizi per una suite end-to-end completa. Inoltre, l’azienda rende disponibile una struttura di servizi professionali, presente a livello globale, che permette ai clienti di concentrarsi sul loro core business e non sul funzionamento della rete.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa da Alessandro Amendolagine, Sales Director di Allied Telesis Italy, Israel & ME: «Da sempre ci impegniamo verso i nostri partner, che rappresentano il cuore pulsante del nostro business, in Italia e in EMEA. Per questo stiamo concentrando il nostro focus sul canale, per raggiungere traguardi significativi nei prossimi cinque anni».

Allied Telesis Partner Conference EMEA: appuntamento a Malta

A conferma dell’attenzione rivolta ai partner, Allied Telesis ha organizzato la prima Partner Conference EMEA in presenza a Malta dopo due anni di restrizioni dovute dall’emergenza sanitaria, un momento di confronto importante sulle sfide di digital transformation affrontate oggi dalle aziende, la roadmap dei prossimi anni e le innovazioni tecnologiche che potranno rivoluzionare gli ambienti enterprise e industriali.

Come concluso da Amendolagine: «Il nostro impegno è volto non solo a lavorare a stretto contatto con tutti i nostri partner per analizzare e comprendere strategie ed esigenze di mercato, ma a collaborare e condividere idee ed expertise per definire progetti e soluzioni innovative e differenziate che si allineino ai loro obiettivi, continuando ad arricchire il bagaglio di competenze, preparazione tecnologica e supporto, al fine di garantire ad aziende di ogni settore e dimensione progetti tecnologici rivoluzionari e su misura».