Andrea Napoli è il nuovo Head of Sales per Nord Italia e mercati esteri di ITRack

ITRack, azienda specializzata in soluzioni innovative per infrastrutture IT e Data Center, annuncia la nomina di Andrea Napoli nel ruolo di Head of Sales, North Italy & International Markets.

Con questa nomina, ITRack rafforza ulteriormente la propria struttura commerciale, puntando su una figura di comprovata esperienza che avrà la responsabilità di guidare e sviluppare le attività di vendita nel Nord Italia e nei mercati internazionali, supportando la crescita strategica dell’azienda in un settore in continua evoluzione.

«Andrea porta con sé competenza, professionalità, empatia e soprattutto esperienza nel nostro settore, qualità preziose che metterà a disposizione degli operatori del Nord Italia impegnati nello sviluppo di progetti e infrastrutture IT e Data Center» ha dichiarato Luca Brunco, Founder & CEO di ITRack.

Nel commentare il suo ingresso in società, Andrea Napoli sottolinea le motivazioni che lo hanno portato a questa nuova sfida professionale: «La mia scelta è stata guidata dalla qualità delle soluzioni ITRack, dalla visione industriale dell’azienda e dall’ambizione di crescere in modo strutturato nel mondo delle infrastrutture IT e dei Data Center. ITRack rappresenta una realtà solida e in forte espansione, capace di coniugare innovazione tecnologica, affidabilità e attenzione alle reali esigenze dei clienti. Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare ulteriormente il dialogo con il mercato, valorizzando le competenze interne e supportando lo sviluppo di progetti sempre più complessi e strategici.»

Grazie al suo contributo, Andrea Napoli apporterà un valore significativo allo sviluppo di ITRack in un mercato, quello dei Data Center e delle infrastrutture IT, oggi in grande fermento.