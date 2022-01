Arrow Electronics aggiorna ArrowSphere per supportare la New Commerce Experience di Microsoft

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha potenziato ArrowSphere, la pluri-premiata piattaforma di gestione del marketplace in cloud di Arrow, con i nuovi strumenti necessari per semplificare la migrazione alla New Commerce Experience di Microsoft.

Dopo aver avviato il progetto Microsoft Azure, Microsoft oggi convoglierà tutte le offerte cloud-based sul programma dei propri Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) che rinnova completamente la gamma delle soluzioni Commerce Experience, includendo prodotti come Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform e Windows 365. La transizione alla New Commerce Experience prende il via a gennaio 2022 e sarà l’unico modo per rivendere le soluzioni ‘seat-based’ di Microsoft CSP per i nuovi clienti da marzo 2022 e per gli utenti esistenti da luglio 2022.

Eric Gourmelen, Vice President IT Global Cloud della divisione Enterprise Computing Solutions Business di Arrow (nella foto), ha dichiarato: “La migrazione alla New Commerce Experience di Microsoft sarà un impegno significativo per i fornitori di soluzioni IT. Arrow è impegnata a rendere la transizione il più fluida possibile, e abbiamo aggiunto funzionalità leader del settore alla nostra piattaforma ArrowSphere per aiutare gli utenti a comprendere, acquistare e gestire facilmente i prodotti con i nuovi termini di licenza e modelli di prezzo. Il feedback dei primi utilizzatori è stato estremamente positivo”.

Gli ultimi aggiornamenti di ArrowSphere includono:

Identificazione precisa di tutti i prodotti New Commerce Experience

Gestione coordinata dei prodotti esistenti e dei New Commerce Experience, consentendo una migrazione graduale dei clienti e un portfolio misto di abbonamenti secondo necessità

Integrazione delle nuove linee guida di business di Microsoft per aiutare a garantire che le scelte di acquisto aderiscano ai nuovi termini e condizioni

Salvaguardia degli acquisti e avvisi per proteggere da acquisti errati

Supporto per la migrazione sia individuale sia cumulativa delle sottoscrizioni

Gli aggiornamenti estendono le funzionalità della New Commerce Experience già incluse per Azure, come il monitoraggio e gli avvisi di Partner Earned Credit e le caratteristiche di configurazione avanzate per Azure Reserved Instances.

ArrowSphere semplifica la complessità operativa della vendita di soluzioni ibride multicloud e fornisce ai partner di canale la business intelligence necessaria per gestire e rendere scalabili le operazioni. La piattaforma include funzionalità come il provisioning automatizzato, l’integrazione completa della fatturazione, il reporting, l’analisi predittiva e gli storefront white-label.