Arrow Electronics sta lanciando un nuovo approccio all’apprendimento, denominato Tech Snacks, che fornirà ai progettisti le informazioni tecniche e tutte quelle di cui hanno bisogno in una scelta di formati, progettati per adattarsi alle loro specifiche esigenze.

Il concept Tech Snacks sarà introdotto in un programma a livello EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), che si protrarrà dal 7 al 18 giugno coprendo un’ampia gamma di temi di ingegneria elettronica. I dibattiti dei singoli panel si focalizzeranno sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico (AI/ML), sui veicoli automobilistici/elettrici, sull’Industria 4.0 e sul 5G.

Il contenuto di Tech Snacks è stato creato per raggiungere un vasto pubblico, tra cui progettisti hardware e software, team di ricerca e sviluppo, project manager e CTO.

Riconoscendo che non tutti possono dedicare tutto il tempo che vorrebbero per partecipare alle conferenze e alle mostre online esistenti, Arrow ha sviluppato un nuovo approccio graduale per consentire ai partecipanti di “assaggiare” le panoramiche di argomenti selezionati. Quindi, nella ricerca di un’area che vorrebbero poter esplorare ulteriormente, ai partecipanti verrà offerta la possibilità di approfondirla più in dettaglio o di interagire con esperti e con altri partecipanti che hanno interessi analoghi. Non ci sono sessioni parallele, e quindi i partecipanti non dovranno mai scegliere fra attività concorrenti.

In ogni giorno del programma i visitatori possono scegliere tra un massimo di cinque Tech Snack fra tutti gli argomenti principali dell’evento. Ogni snack è una panoramica di 15 minuti che funge da introduzione a un argomento e include una presentazione dal vivo, introdotta e conclusa da un host, che comprende elementi come sondaggi interattivi per aiutare ad allineare la discussione con l’interesse del pubblico. Se, dopo aver partecipato a uno snack, i partecipanti vogliono saperne di più, avranno la possibilità di approfondire l’argomento mediante presentazioni dettagliate, sessioni di domande e risposte con esperti, discussioni su casi d’uso, applicazioni e dimostrazioni dal vivo.

Oltre ai contenuti degli snack, le discussioni dal vivo del panel Tech Lunch saranno ospitate due volte la settimana. Questi panel si concentreranno ciascuno su uno degli argomenti principali del programma, selezionato tra AI/ML, automotive/EV, Industria 4.0 e 5G. I fornitori leader di tecnologia ed elettronica parteciperanno alle discussioni del panel per condividere informazioni sulle tendenze tecnologiche e sulle roadmap.

Un’agenda completa e una pagina di registrazione per il programma Arrow Electronics Tech Snacks sono disponibili a questo indirizzo.