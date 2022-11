Arrow Electronics riceve due award nel sondaggio ChannelWatch 2022 di CONTEXT

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, è stato nominato Best Value-added Distributor for Europe e Best Cybersecurity Partner for Europe nella ricerca ChannelWatch 2022 di CONTEXT.

ChannelWatch di CONTEXT è uno dei più importanti sondaggi online condotto sui rivenditori IT di tutto il mondo. Con oltre 9.000 partecipanti, consente una visione critica delle intenzioni e delle decisioni di acquisto della comunità del canale IT, nonché delle principali strategie commerciali e delle tendenze del settore. Nell’ambito dell’indagine, i rivenditori di ogni paese nominano i distributori con cui lavorano per assegnare gli award ChannelWatch Distributor of the Year di CONTEXT.

Commentando i due risultati, Alexis Brabant, Vice President Sales di Arrow Enterprise Computing Solutions nell’area EMEA, ha dichiarato: “È un onore ricevere questi premi come riconoscimento delle soluzioni innovative e dei servizi a valore aggiunto che i team di Arrow assicurano ogni giorno. La nostra esperienza nel cloud, nel settore della sicurezza e in altre tecnologie aiuta i nostri partner di canale a sviluppare le proprie attività e quelle dei rispettivi clienti. Siamo grati ai nostri partner che hanno espresso una preferenza per noi e siamo entusiasti di continuare a supportarli nel prossimo anno”.

“Ci congratuliamo con Arrow per aver vinto sia il premio CONTEXT ChannelWatch Best Value-Added Distributor che il premio Best Cybersecurity Partner for Europe 2022” ha dichiarato Howard Davies, CEO e co-fondatore di CONTEXT “La trasformazione digitale non può essere un successo senza una base sicura e stabile su cui costruire, e l’esperienza e il supporto di un distributore a valore aggiunto sono essenziali per abilitare complesse soluzioni multi-vendor in settori verticali chiave. Ci congratuliamo con Arrow per il riconoscimento ricevuto dai rivenditori”.