Augusto D’Antinone è il nuovo CEO di Exclusive Networks Italia

Exclusive Networks Italia annuncia la nomina del nuovo CEO Augusto D’Antinone. Nel suo ruolo di leader dell’azienda in Italia, avrà la responsabilità di delineare le strategie di business e di dirigere le attività, rafforzando ulteriormente la mission aziendale che punta a supportare la transizione verso un mondo digitale totalmente affidabile per tutte le persone e organizzazioni.

Nato a Monza, laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi nel 2004, D’Antinone porta in dote l’esperienza maturata in 18 anni nel settore. La sua esperienza professionale lo ha portato ad acquisire una profonda competenza nella gestione di un’organizzazione mid-enterprise molto ampia, sviluppando con successo nuove vie di accesso ai mercati e accelerando le vendite.

Augusto guiderà un’organizzazione già di successo, da una posizione dirigenziale. Riportando a Laurent Daudrè-Vignier, Managing Director Exclusive Networks France e Regional VP South EMEA, Augusto lavorerà a stretto contatto con i manager in prima linea: Katia Serpelloni (Sales Director), Morena Maestroni (Vendor Alliance & Marketing Director), Tiziana Cossu (CFO) e Luca Balzola (CTO), che riporteranno tutti direttamente a lui.

“Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del gruppo Exclusive Networks. La mia priorità sarà guidare la strategia di crescita dell’azienda nel mercato in divenire della Cybersecurity. La sicurezza informatica è fondamentale per le organizzazioni di oggi, svolgendo un ruolo fondamentale per la funzione IT e business dei nostri clienti”, spiega D’Antinone.

“Con il team, presteremo particolare attenzione alle strategie congiunte con i nostri Technology Vendor, valorizzando anche il nostro approccio innovativo alla distribuzione volto a trovare nuove soluzioni da proporre sul mercato. Lavorando al fianco dei nostri partner, ci porremo come consulenti di fiducia per supportare la loro crescita e successo in questo mercato complesso. Insieme, abbiamo l’ambizione di guidare la transizione verso un futuro digitale totalmente affidabile per tutte le organizzazioni.”

Commentando la nuova nomina, Laurent Daudrè-Vignier ha dichiarato:

“L’arrivo di Augusto porta aria fresca in un’importante filiale Exclusive Networks nel mercato EMEA. La sua visione, unita al suo spirito imprenditoriale, agevolerà un nuovo corso nella vita della nostra azienda in Italia. Siamo convinti che si prenderà cura dei principali asset della nostra azienda – le persone e i business partner, e li svilupperà con successo. Grazie alla leadership e alla consolidata esperienza, unite alla competenza delle nostre risorse, nonché ad un portafoglio sempre più ricco e completo nel campo della cybersecurity, Exclusive Networks Italia potrà affiancarsi a system integrator e reseller per aiutare i clienti a proteggere le proprie infrastrutture di rete e a difendersi”.