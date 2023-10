Axcient x360Cloud: novità in casa Achab

Achab, azienda italiana specializzata nella distribuzione di software infrastrutturali a valore per le piccole e medie imprese, dopo l’annuncio in occasione dell’evento Aclub, presenta ufficialmente sul mercato italiano Axcient x360Cloud, la nuova soluzione in grado di proteggere dati e informazioni che risiedono nelle applicazioni in cloud.

In un panorama come quello attuale, dove l’esposizione al rischio è sempre più elevata e il dato rappresenta una risorsa fondamentale per il business, è necessario rafforzare l’infrastruttura aziendale oltre i confini fisici.

“Garantire la certezza dei dati è indispensabile per gli MSP” afferma Alessio Urban, Head of Tech Support di Achab “Axcient X360Cloud assicura una configurazione veloce e intuitiva, proteggendo applicazioni SaaS come Microsoft 365 e Google Workspace. Il servizio è pensato per gli MSP e mira ad assicurare la continuità aziendale dei clienti in ambiti critici quali email, documenti e file di qualsiasi tipo, memorizzati nei cloud di Microsoft e Google, e utilizzati ogni giorno con sempre maggiore diffusione dagli utenti”.

La proposizione Axcient x360Cloud permette quindi agli MSP (Managed Service Provider) di offrire una maggiore sicurezza attraverso backup e restore di email e dati aziendali presenti su Microsoft 365 e Google Workspace.

“Grazie alla consolidata collaborazione con Axcient, introduciamo nel mercato italiano una soluzione innovativa per il backup di Microsoft 365 e Google Workplace” afferma Claudio Panerai, Director of Portfolio di Achab. “Se la migrazione dei clienti verso piattaforme cloud è un trend ormai consolidato, è altresì vero che i dati nel cloud vanno protetti e salvati così come quelli che stanno in azienda. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli MSP italiani prodotti semplici da usare con licensing snelli e Axcient x360Cloud va in questa direzione. Rafforziamo così il nostro portfolio per fornire agli MSP un ulteriore strumento che va ad integrare l’offerta di disaster recovery e business continuity”.

La presentazione della soluzione, i benefici e le caratteristiche tecniche saranno oggetto di una WebTV dedicata che si svolgerà online l’8 novembre alle ore 12:00 con Claudio Panerai, Director of Portfolio di Achab e Alessio Urban, Head of Tech Support di Achab, alla quale sarà possibile partecipare gratuitamente.