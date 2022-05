Axitea mette l’intelligenza artificiale al servizio della sicurezza

Axitea, che opera come Global Security Provider sul mercato italiano e internazionale, presenta AI Video Solution, una soluzione pensata per rendere ‘smart’ qualsiasi telecamera abilitando la video analisi con Intelligenza Artificiale sui flussi video provenienti da qualsiasi dispositivo, nuovo o preesistente.

Grazie a questa soluzione, qualsiasi impianto, anche non di ultima generazione, può essere arricchito di funzionalità di video analisi smart applicando l’intelligenza artificiale a ogni sorgente video. La compatibilità con una vasta gamma di dispositivi di videosorveglianza fissa e mobile è assicurata dalla certificazione per i profili Onvif GST che la rende adatta per qualsiasi esigenza di progettazione.

Con AI Video Solution, le videocamere possono rilevare e monitorare automaticamente individui, volti e oggetti all’interno delle scene inquadrate,

segnalando tempestivamente alla Control Room o al SOC qualsiasi evento di interesse. Attraverso il riconoscimento automatico di particolari condizioni, AI Video Solution migliora la conoscenza e la gestione degli eventi in tempo reale,

minimizzando i falsi allarmi e incrementando la tempestività di reazione alle emergenze. L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale rappresenta un enorme passo avanti rispetto alla video analisi tradizionale, in quanto garantisce una maggiore affidabilità e precisione dell’analisi.

La soluzione contiene numerosi pacchetti di algoritmi AI ready-to-use che consentono la rapida personalizzazione delle analisi da effettuare e offrono strumenti su misura per esaminare la scena secondo specifiche esigenze. Su un singolo flusso video è infatti possibile effettuare molteplici analisi contemporaneamente.

“La videosorveglianza tradizionale si basa sul controllo manuale di operatori che monitorano simultaneamente più telecamere, ma questa attività è soggetta a errore umano e non è detto che l’operatore in control room riesca a monitorare in modo efficace più sorgenti video”, commenta Marco Bavazzano, CEO di Axitea. “L’intelligenza artificiale rappresenta un’importante evoluzione tecnologica nell’ambito della sicurezza e della videosorveglianza; offre infatti un nuovo modo di estrapolare contenuti dalle immagini, al fine di analizzare i video in autonomia per rilevare eventi e allertare in tempo reale l’operatore che potrà così reagire in modo rapido ed efficiente nei confronti di potenziali minacce”.

“Oggi i principali produttori di telecamere per la videosorveglianza realizzano prodotti con sistemi di video analisi integrati, ma per accedere a questi servizi il cliente è spesso costretto a sostituire i propri sistemi con prodotti di ultima generazione”, aggiunge Bavazzano. “Si tratta di un investimento che non tutti i clienti sono disposti a sostenere, e per questo abbiamo sviluppato una proposizione che permette di aggiornare qualsiasi telecamera esistente con l’Intelligenza Artificiale”.