BenQ presenta il primo proiettore smart al mondo basato su Windows con Intel Inside

BenQ ha presentato il proiettore smart EH620, che integra un sistema operativo Windows completo ed è dotato di un processore Intel Celeron serie 4000.

Senza la necessità di collegare un PC esterno, il videoproiettore EH620 include l’intera gamma di software aziendali Windows, da Office 365 ad Adobe Document Cloud, Microsoft Azure, Zoom e altre applicazioni per meeting.

“Abbiamo sviluppato l’EH620, il primo proiettore smart al mondo basato su Windows, per soddisfare le più moderne esigenze aziendali. Sarà possibile avviare meeting direttamente dal proiettore, senza l’ausilio di un dispositivo”, afferma Conway Lee, Presidente di BenQ Corporation. “Le aziende hanno bisogno di tecnologie utilizzabili anche in contesti di lavoro ibridi e sicure contro le violazioni dei dati provocate da attacchi informatici.”

Basato sul sistema cloud Microsoft Azure, il proiettore EH620 consente sia l’accesso al proprio profilo personalizzato sia come utente ospite. Gli utenti possono accedere al proprio account direttamente dal proiettore per avviare riunioni e videoconferenze cloud in Full HD 1080p su uno schermo fino a 150″.

L’EH620 può scaricare app dal Microsoft Store e tutti i software compatibili con Windows.

La sua sicurezza di rete è rafforzata dalla crittografia AES a 128 bit e dalla protezione wireless WPA2, per difendersi dalla maggior parte degli attacchi informatici. Inoltre, l’EH620 di BenQ è certificato da Onward Security Corporation, che ne ha valutato il livello di sicurezza senza trovare vulnerabilità nel sistema operativo, nei servizi di rete, nei protocolli wireless, nella gestione delle password, nel DOS (Denial Of Service) e nell’hardware.

Per facilitare l’utilizzo di Windows 11 IoT Enterprise, l’EH620 include BenQ Uni Launcher, che consente agli utenti di scegliere l’interfaccia preferita. Per le proiezioni wireless degli utenti iOS, Mac OS e Android, non è richiesta l’installazione di alcun driver aggiuntivo. Ideale per una facile integrazione negli ecosistemi basati su Windows, l’EH620 migliora la qualità dei meeting aziendali grazie alle modalità auto keystone, auto picture e auto sound, con sistema audio 5Wx2.

Anche la gestione IT è semplificata grazie all’autoaggiornamento automatico del firmware OTA e alla piena compatibilità con i sistemi di controllo, tra cui Extron, Creston, AMX e PJ Link.