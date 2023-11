Black Friday e Cyber Monday: cresce la spesa prevista per gli italiani

PwC ha reso noti i risultati della PwC Black Friday Survey 2023, condotta su un campione di 10.000 adulti provenienti da cinque paesi europei (Francia, Polonia, Spagna, Germania ed Italia) per mappare le previsioni di spesa in occasione dei saldi del Black Friday e Cyber Monday. In particolare, analizzando l’andamento in Italia, l’analisi evidenzia che, nonostante l’aumento dei prezzi abbia inciso su tutte le categorie di spesa, l’85% del campione italiano si dichiara interessato a fare acquisti durante il Black Friday e il Cyber Monday, e quattro consumatori su dieci (41%) compreranno sicuramente qualcosa durante i prossimi saldi. Solo il 5% del campione si dichiara non interessato agli acquisti.

Cresce l’aspettativa di spesa media degli italiani durante il Black Friday e Cyber Monday, che passa da 194 euro spesi del 2022 a una stima di 232 euro nel 2023. Un incremento significativo legato alla volontà di risparmiare sul costo dei regali delle festività natalizie (28%) e cogliere nuove opportunità di acquisto (27%). Il 30% del campione prevede di comprare fino a metà dei regali di Natale durante il Black Friday e Cyber Monday. Tuttavia, il contesto inflazionistico influenzerà il comportamento dei consumatori e la loro disponibilità di acquisto durante i saldi: il 45% degli italiani farà shopping solo se ritiene che ci sia un’offerta sufficientemente valida, ovvero una promozione con uno sconto medio dal 30% al 40% del prezzo del prodotto.

A trainare gli acquisiti sarà la ricerca di capi di abbigliamento, scarpe e accessori, preferiti da due italiani su cinque (42%), seguiti da prodotti di elettronica e tecnologia (34%), salute e bellezza (22%) e articoli per la casa (21 %). Tra coloro che sono interessati a fare shopping durante il Black Friday, otto su dieci (85%) intendono acquistare per sé stessi e poco più di tre quinti (65%) per la propria famiglia. In linea con i dati del 2022, gli uomini prevedono di spendere più delle donne (261 euro contro 205 euro).

Erika Andreetta, EMEA Fashion & Luxury Leader e Partner PwC Italia, spiega: “In una fase complessa e di grandi cambiamenti come quella attuale, l’ultimo studio di PwC evidenzia l’interesse ancora alto dei consumatori di fare acquisti durante le promozioni del Black Friday e Cyber Monday. In Italia, l’interesse medio dei consumatori è addirittura superiore rispetto alla media Europea, che si attesta sul 73% rispetto all’85% italiano. La digitalizzazione dei brand continua ad accelerare la loro penetrazione online, in tutta Europa la spesa effettiva in queste giornate è in crescita rispetto al 2022. Guardando al 2021 i volumi di acquisti online sono aumentati del 204% nel periodo tra il 21-24 novembre 2022, e del più 233% nella sola giornata del 23 novembre. “

Il metodo di pagamento più diffuso per l’acquisto di articoli durante il Black Friday e il Cyber Monday è la carta di credito, preferita dal 49% del campione. Visitare i siti web dei retailer si conferma la modalità più utilizzata per gli acquisti, con oltre il 53% dei consumatori che dichiara di utilizzare piattaforme E-commerce per le ricerche di offerte. Il 26% del campione afferma di rivolgersi alle newsletter e comunicazioni aziendali sulle promozioni, mentre il 24% ha intenzione di recarsi in negozi fisici.

Nove italiani su dieci, inoltre, considerano l’attenzione alla sostenibilità un elemento fondamentale nelle proprie decisioni d’acquisto: il 38% del campione intende comprare solo articoli di cui necessita, il 30% cercherà di evitare gli acquisti d’impulso e il 27% sceglierà solamente prodotti sostenibili.

In generale, gli italiani sono soddisfatti degli acquisti fatti durante Black Friday e Cyber Monday. Il 59% ha dichiarato di non aver mai dovuto restituire un articolo e un quarto (23%) di aver restituito gli articoli, ma non più di quanto farebbe in altre circostanze. Le principali problematiche riscontrate nell’esperienza di acquisto durante il Black Friday e Cyber Monday si riferiscono al dubbio di non aver fatto un vero affare (23%) e alle code dei negozi ritenuti troppo affollati (23%).