Brother Italia sostiene l’Emilia-Romania

Al motto “At your side”, Brother Italia ha annunciato la sua vicinanza alle comunità colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna attraverso un’importante iniziativa di solidarietà. L’azienda ha deciso di contribuire alla ricostruzione e al sostegno alle popolazioni colpite da questa tragica calamità con una donazione di 20.000 euro all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, che sta affrontando in prima linea questa difficile situazione.

La Giunta regionale ha, infatti, deciso di avviare subito una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità colpite, grazie alla generosità di chi vorrà partecipare a questa iniziativa.

Da Brother Italia un contributo per tornare presto alla normalità

“Brother Italia è vicina alle famiglie e alle aziende dell’Emilia-Romagna così duramente colpite dal maltempo e dalle alluvioni. In circostanze come queste è necessario agire, tutti insieme – spiega Marcello Acquaviva, President & Managing Director di Brother Italia: “Per dimostrare la nostra vicinanza e sostenere le persone e le comunità colpite, abbiamo quindi deciso di aderire alla raccolta fondi avviata dalla Regione, “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, con la speranza che questo piccolo gesto possa dare una mano a tutte le persone in difficoltà.”

Questa iniziativa riflette l’impegno di Brother Italia nella responsabilità sociale: l’azienda continuerà a monitorare la situazione e a valutare l’opportunità di fornire ulteriore supporto e sostegno.

Si ricorda che sul sito ufficiale dell’iniziativa è riportata in chiaro la dicitura: “Ogni euro raccolto, l’utilizzo che ne verrà fatto, verranno resocontati pubblicamente, così come è stato fatto per precedenti raccolte fondi (ricostruzione post sisma, emergenza Covid, emergenza Ucraina)”.