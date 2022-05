Canon Solutions Italia unisce Nord e Sud

Canon Italia ha annunciato la costituzione di Canon Solutions Italia S.r.l., un’unica grande entità che sarà guidata da Pierluigi Fioretti nella figura di Amministratore Delegato, in aggiunta a quella di Deputy Head of DPS di Canon Italia.

Nata dalla cessione dell’azienda Canon Solutions Italia Centro Sud S.r.l. a Canon Solutions Italia Centro Nord s.r.l, Canon Solutios Italia è frutto di un percorso di consolidamento avviato da tempo proprio grazie a Fioretti, già Amministratore Delegato rispettivamente di Canon Solutions Italia Nord S.r.l. e di Canon Solutions Italia Centro Sud S.r.l.

Ora, il progetto di costituzione della nuova società si inserisce nel quadro di una più ampia strategia di crescita all’interno della famiglia di Canon Italia, con lo scopo di garantire una sempre maggiore efficienza, cooperazione e presenza capillare sul territorio.

Sulla carta nasce, così, un’unica organizzazione che mira a mettere a fattore comune tutti i punti di forza e le peculiarità delle singole società, dando vita a un’azienda proiettata nel futuro percreare valore per tutti i dipendenti, i clienti e gli azionisti del gruppo Canon. L’unione delle due società consentirà, infatti, di abbattere le barriere formali e attingere dalle competenze, esperienze e dei servizi di ciascuna delle due entità per massimizzare il potenziale della forza vendita sul territorio italiano, garantire un supporto ottimizzato ai clienti e accrescere il livello qualitativo dell’offerta Canon in modo uniforme sul territorio.

Come sottolineato in una nota ufficiale alla stampa dallo stesso Pierluigi Fioretti: «La costituzione di Canon Solutions Italia è per me motivo di particolare orgoglio perché rappresenta un tassello formale di un processo che abbiamo avviato da tempo, mettendo in dialogo due società, filiali di fatto sempre più affini, sia per processi di lavoro sempre più integrati, che per piattaforme – dal CRM al sistema informativo – nell’ottica di costruire un’unica organizzazione, sempre più coesa e proiettata nel futuro. È per questa ragione che ritengo che questo sia un successo delle persone, prima ancora dell’azienda: da mesi lavoriamo in sinergia come un unico grande team, cogliendo il valore delle singole entità ma anche condividendo obiettivi e opportunità comuni così da portare risultati di business senza precedenti. Sono convinto che la passione e la tenacia dimostrate dalle nostre persone in questi mesi possano continuare a fare la differenza all’interno e all’esterno dell’azienda».

La costituzione di Canon Solutions Italia a partire da maggio 2022 garantirà una razionalizzazione di costi e dei processi generali, massimizzando gli investimenti futuri condivisi e favorendo la cooperazione fra le diverse aree geografiche.