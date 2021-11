Cloudera Connect: il partner program si evolve e arricchisce

Per Cloudera, ottobre segna il lancio del Partner Appreciation Month, durante il quale l’azienda condividerà storie di successo, aggiornamenti e interviste con i nostri partner di tutto il mondo.

La mission di Cloudera è quella di rendere i dati e la loro analisi facili e accessibili, e l’hybrid data cloud è il modo in cui ci si potrà arrivare. Il mondo odierno è sempre più ibrido: lo sono i dati, le infrastrutture e il modo stesso di lavorare, in un panorama dove le aziende leader stanno abbracciando questi cambiamenti, senza paura di trasformare processi e tecnologia, allo scopo di garantire la continuità dell’innovazione e l’accelerazione della crescita, riducendo al contempo rischi e costi. Attraverso un hybrid data cloud è possibile accedere rapidamente e facilmente a tutti i dati e analizzarli indipendentemente da dove essi risiedono, in modo da poter prendere decisioni più intelligenti e data driven rivolte ad alimentare l’innovazione e la crescita.

Per aiutare i clienti a evolvere verso questo mondo, Cloudera supporta i suoi partner con una serie di innovazioni al programma Cloudera Connect. Abbiamo raccolto gli input nel corso delle diverse interazioni di quest’anno, dai Partner Sales Kickoff al Partner Summit, fino al Partner Advisory Council, recependo il desiderio dei partner di maggiori opportunità di enablement e go-to-market, insieme alla possibilità di lavorare insieme in modo ancor più coordinato.

Sulla base dei feedback ricevuti, Cloudera ha inserito un’esperienza di formazione di vendita e prevendita aggiornata all’interno della nuova Cloudera Connect Academy, disponibile qui. Inoltre, entro la fine di quest’anno, si potrà disporre anche di nuove certificazioni CDP erogate tramite la Cloudera University, in modo da far testare ai partner, che già oggi possono approfittare della formazione CDP gratuita disponibile su Cloudera University, le loro competenze specifiche su CDP.

In più, rispondendo alla richiesta di maggiori iniziative congiunte di marketing, Cloudera annuncia l’introduzione di una nuova esperienza di channel marketing attraverso il nuovo Cloudera Connect Marketing Center, con cui i partner potranno lanciare campagne completamente integrate semplicemente premendo un pulsante e, nel frattempo, approfittare del Market Builders Program, disponibile già oggi sul Partner Portal.

Infine, Cloudera sta anche mettendo in evidenza i migliori partner attraverso la Cloudera Partner Perspective Video Series, una serie di contenuti video veicolata su LinkedIn Live Streams. I primi due episodi hanno visto protagonisti Tech Data e Dell, un terzo è in arrivo con Red Hat.

Concentrandosi sull’hybrid data cloud, la società mira ad ascoltare i partner e potenziare gli investimenti nel partner program, come il miglioramento dei processi e delle policy di deal registration.