“Connectivity Forum 2022”: tra convergenza tecnologica e nuove opportunità nel mondo wireless broadband

Il 30 novembre si tiene a Roma “Connectivity Forum 2022”, l’evento organizzato da Aikom Technology in collaborazione con Cambium Networks, Aviat, Ceragon, Hikvision, Vayu. I maggiori brand della connettività wireless broadband si confronteranno sul tema della convergenza tecnologica in atto nel mondo ISP, WISP e MSP, nella splendida cornice degli studi Cinecittà di Roma.

L’appuntamento, che fa parte del roadshow Cambium Networks & Friends, è dedicato al presente e al futuro degli operatori di connettività di tutto il Paese: sul palco si alterneranno player tecnologici, docenti e associazioni di categoria, che apporteranno il proprio contributo tecnico, strategico ed operativo per indicare soluzioni e best practise per far evolvere infrastrutture e servizi in modo efficiente, abbattendo i costi di gestione.

Aikom Technology aprirà i lavori e guiderà la discussione con le varie aziende presenti sul palco.

Vayu, azienda di Roma che affonda le sue radici nel mercato del Fixed Wireless Access, nata come società di consulenza con una forte specializzazione nel settore WISP e oggi in grado di offrire soluzioni complete anche per i più tradizionali Internet Service Provider, parlerà del nuovo piano delle frequenze e delle novità regolamentari.

Aviat Networks, riferimento storico a livello mondiale nella trasmissione dati wireless a microonde, illustrerà le varie soluzioni legate al Microwave e all’E-band, aprendo alla possibilità del multi-band.

Cambium Networks, fornitore di soluzioni wireless a banda larga con un ampio portafoglio di apparati a banda larga Punto-Punto (PTP) e Punto-Multipunto (PMP), si addentrerà nel mondo delle configurazioni tipiche della sua soluzione cnWave e spiegherà come ridurre i costi del customer care con la nuova soluzione Quality of Experience (QoE) e con la piattaforma di switching di nuova generazione, cnMatrix.

Interverranno anche Ceragon, brand specializzato in soluzioni di backhaul wireless; Mikrotik, marchio storico produttore di router e apparati wireless broadband per Wireless ISP; e Hikvision, tra i produttori più noti e importanti di telecamere di videosorveglianza.

Chiuderà la giornata l’intervento dell’associazione Assoprovider che verterà sui nuovi fondi e le nuove opportunità per i WISP, offrendo linee guida su come orientarsi e accedere a questi fondi.

L’evento è rivolto a ISP, WISP, system integrator e MSP ed è a partecipazione gratuita, previa registrazione.

Per iscriversi: https://www.aikomtech.com/eventi/connectivity-forum-2022/#form