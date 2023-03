Cos’è un VPS (Virtual Private Server): usi e caratteristiche

Tutti noi utilizziamo quotidianamente dei server, anche se non ne siamo consapevoli. Un server è un luogo (fisico o virtuale) in cui è possibile caricare applicazioni, software, siti web e archivi personali. È la struttura informatica alla base di ogni processo di digitalizzazione, in quanto è il luogo in cui materialmente vengono conservati i dati.

Quando parliamo di server immaginiamo grandi armadi (rack) pieni di strumenti informatici all’avanguardia. I server, che possono essere di diverse dimensioni, devono infatti essere collocati in luoghi appositi, dove sussistano determinate caratteristiche (grande disponibilità di corrente elettrica, un clima fresco anche d’estate, poca umidità).

Questa è la ragione per cui molte aziende preferiscono optare per soluzioni dematerializzate, ovvero demandano ad altri la gestione del server. Parliamo in questo caso di cloud computing, hosting o – per l’appunto – Virtual Private Server. I VPS, come vedremo, hanno diversi impieghi: fra questi creazione di una sandbox, trading (forex vps), host di più siti, gaming.

Caratteristiche dei VPS: quali sono

I VPS, quindi, sono dei luoghi immateriali di archiviazione a cui è possibile accedere pagando un abbonamento mensile. Si tratta, per certi versi, di un’evoluzione dei ben più noti hosting web. Se i servizi di hosting non garantiscono canali dedicati e privati, il VPS permette di isolare i dati aziendali in una macchina virtuale, senza mischiarli nel calderone dell’archiviazione comune.

I vantaggi sono molteplici: a livello di performance si sperimenterà un upgrade senza pari. La banda è in genere molto elevata e quindi non si sperimenteranno odiosi down del sistema. Trattandosi di una macchina virtuale dedicata è poi possibile ospitare più siti contemporaneamente senza alcun problema di incompatibilità.

Acquistare un abbonamento VPS è dunque una soluzione di compromesso fra l’hosting web e la presenza di un server fisico in sede. Le garanzie di sicurezza sono altissime mentre i costi di gestione saranno totalmente azzerati. Basti pensare allo spazio incluso per le operazioni di backup periodico: una vera e propria assicurazione contro perdite accidentali di dati. Scegliendo il pacchetto più adatto alla propria azienda sarà possibile anche aumentare il proprio business risparmiando risorse preziose.

Chi può utilizzare un VPS?

Un VPS può essere utilizzato da qualsiasi tipo di azienda: dalle PMI alle grandi corporate, passando per le start-up più innovative. L’importante è scegliere il pacchetto più adatto alle proprie necessità.

Per utilizzare un VPS, in linea di massima, è necessario avere qualche conoscenza pregressa nell’amministrazione dei server. Naturalmente si tratta di basi che è possibile acquisire con un corso specifico in poco tempo. I vantaggi, considerata anche la breve formazione del personale addetto, superano di gran lunga i costi e rendono il VPS la soluzione ideale per chi cerca prestazioni e privacy.