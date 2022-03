Cyber Security Forum: appuntamento a Pescara il 26 e 27 maggio

Il 26 e 27 maggio Pescara ospita l’edizione 2022 del Cyber Security Forum: appuntamento attivo dal 2019 per parlare dei temi della sicurezza informatica. L’evoluzione tecnologica a cui è sempre più legato il destino delle aziende nel territorio (Industry 4.0, Internet of Thing, Big Data, etc.) e i relativi rischi legati alla cybersecurity hanno infatti richiesto la creazione di un evento dedicato in cui poter entrare in contatto diretto con i maggiori players del settore, formarsi sulla sicurezza cibernetica e avere modo di valutare le soluzioni più adatte alla propria azienda.

Il Cyber Security Forum è il primo evento organizzato nel Centro Sud Italia per permettere, in spazi espositivi dedicati, l’incontro tra i professionisti legati al mondo della sicurezza delle informazioni e le maggiori realtà economiche locali e nazionali.

Il Cyber Security Forum nasce nel 2019 all’interno della manifestazione fieristica dedicata alla sicurezza Expo Security, in modo da poter coniugare, in maniera sinergica, sicurezza fisica e logica. L’edizione 2022 punterà l’attenzione su temi quali: IoT/IoB: Internet of Things/Internet of Behaviors; blockchain; approccio Zero Trust;

Smart Work Security; Quantum computing e Cybersecurity e sul D.L. 82/2021 che tratta delle disposizioni in materia di Cybersecurity e Agenzia per la Cybersicurezza nazionale

L’evento gode del patrocinio di Confindustria Chieti Pescara e si rivolge ai professionisti del mondo IT e della sicurezza e a chiunque vorrà approfondire e conoscere meglio le tematiche legate alla Cyber Security.

Cyber Security Forum dispone di un’area di 500mq suddivisa in:

CONTACT AREA dotata di contact point dedicati esclusivamente alle aziende sponsor, creati per facilitare contatti e relazioni con e tra i professionisti di riferimento del settore;

SPEECH AREA completa di service audio-video, ad uso dei relatori/speaker delle aziende sponsor per approfondimenti, presentazioni, tavole rotonde ed incontri di formazione dedicati a professionisti, esperti ed appassionati che intendano formarsi ed informarsi sulle principali novità e maggiori innovazioni sul tema.