Da Epson videoproiettori per tutti i gusti e tutte le tasche

Epson ha presentato sei nuovi videoproiettori: quattro sono ideali per gli appassionati di film, videogiochi e sport che desiderano un’esperienza su grande schermo all’insegna del grande coinvolgimento. Due appartengono alla nuova categoria crossover, che comprende modelli facilmente trasportabili che possono essere usati sia per lavoro sia in casa.

Questo annuncio consentirà all’azienda giapponese di consolidare la leadership nel mercato dei videoproiettori e di offrire soluzioni con caratteristiche elevate in varie fasce di prezzo, per soddisfare ogni esigenza in termini di budget.

La scelta è davvero ampia e per tutte le tasche, a partire da 475,50 euro Iva esclusa, e comprende modelli entry-level con tecnologia WXGA e nuovo design elegante, convenienti videoproiettori 4K PRO-UHD con Android TV integrata fino agli innovativi Epson EpiqVision Ultra con risoluzione 4K PRO-UHD e sorgente luminosa laser.

EpiqVision Ultra EH-LS800B ed EH-LS800W: fino a 150 pollici da soli 2,3 cm dal muro

I modelli EpiqVision Ultra EH-LS800B (nero) ed EH-LS800W (bianco) sono i primi videoproiettori a ottica super ultra-corta di Epson, grazie alla quale è possibile proiettare immagini di dimensioni comprese tra 80 e 150 pollici a partire da solo 2,3 cm di distanza dalla parete.

Con il loro design minimalista si integrano perfettamente negli ambienti moderni occupando pochissimo spazio e sono facili da utilizzare e da configurare; inoltre offrono elevati livelli di luminosità e di versatilità in combinazione con una straordinaria qualità delle immagini, resa possibile dalla tecnologia Epson 3LCD con sorgente luminosa laser da 4.000 lumen.

Perfetti per guardare programmi TV, film ed eventi sportivi, dispongono anche di una nuova porta dedicata per il gaming con un ritardo in ingresso inferiore a 20 ms. La piattaforma Android TV integrata con comandi intelligenti consente di riprodurre contenuti in streaming e casting, mentre gli altoparlanti YAMAHA assicurano un’esperienza audio a 360°, senza che sia necessario aggiungere casse esterne.

EH-TW6150 ed EH-TW6250: entry level da 2.800 lumen

Dotati di risoluzione 4K PRO-UHD, i videoproiettori entry-level EH-TW6150 ed EH-TW6250 sono ideali per gamer e appassionati di cinema che cercano un prodotto con un’elevata risoluzione. Caratterizzati da un nuovo design curvilineo, questi modelli consentono di giocare o di guardare film ed eventi sportivi in qualsiasi stanza della casa grazie alla versatilità di posizionamento permessa dallo scorrimento verticale della lente.

Con un ritardo in ingresso inferiore a 20 ms, sono entrambi perfetti per il gaming in quanto assicurano un’esperienza veloce e reattiva; EH-TW6250 integra inoltre anche Android TV per la ricezione di programmi in streaming.

CO-FH02 e CO-W01: i primi modelli della nuova gamma “crossover”

Questi due nuovi videoproiettori entry-level polivalenti da 3.000 lumen formano la nuova gamma “crossover”, particolarmente adatta per lo smart working.

Perfetti per la casa, la formazione e l’ufficio, si contraddistinguono per le loro dimensioni compatte, che ne facilitano lo spostamento. Con il loro design semplice e pulito, si inseriscono perfettamente in qualsiasi ambiente, senza compromettere la qualità delle immagini su grande schermo.

Il modello CO-W01 è dotato di risoluzione WXGA, mentre CO-FH02 è Full HD e integra anche la piattaforma Android TV, per riprodurre in streaming film, programmi TV e contenuti direttamente dal videoproiettore.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Renato Salvò, Senior Business Manager Consumer Products di Epson Italia: «Con l’introduzione di questi sei nuovi modelli, ancor più che in passato Epson è in grado di offrire videoproiettori che soddisfano qualsiasi esigenza. Che il cliente sia alla ricerca di una soluzione versatile e facile da spostare o da portare in ufficio, oppure voglia vivere un’esperienza di gioco coinvolgente o ancora desideri utilizzare il videoproiettore al posto della TV, troverà sempre un prodotto adatto e in linea con il budget a disposizione».