Sharp NEC Display Solutions Europe ha presentato la sua quinta generazione di LFD serie P di fascia alta con un nuovo pacchetto di funzioni avanzate rivolte a control-room ed altre applicazioni mission-critical.

Se la nuova gamma di prodotti è stata progettata avendo in mente centrali di controllo e comando in settori come trasporti, energia, difesa e produzione, le nuove funzioni avanzate si rivelano molto utili anche in applicazioni di wayfinding e comunicazione aziendale.

Display serie P: nitidezza dei dettagli senza paragoni

La nuova serie NEC MultiSync P utilizza la tecnologia all’avanguardia Sharp/NEC per potenziare e migliorare le caratteristiche tecniche più riuscite della serie precedente. Essa prevede una nitidezza dei dettagli e un’accuratezza dei colori senza paragoni, grazie all’elaborazione di segnale 8K, un ampio range di colori riprodotti e il software NEC SpectraView engine integrato, in grado di bilanciare tutti i parametri dell’immagine.

La facile leggibilità in qualsiasi condizione di luce ambientale continua a essere la sua peculiarità fondamentale. I livelli di luminosità fino a 700 cd/m² e l’elevato haze level assicurano immagini sempre visibili e prive di riflessi.

Una soluzione di visualizzazione di lunga vita

Il telaio di metallo è un altro esempio di caratteristica fondamentale, che è diventata argomento di vendita trasversale in molti settori. Essa non è efficace soltanto dal punto di vista della resistenza all’incendio, ma consente di utilizzare questo robusto display dal design sottile in ambienti pubblici di forte passaggio. Ogni dettaglio è stato progettato per durare offrendo una soluzione di visualizzazione di lunga vita.

In abbinamento alla scalabilità del computer – a partire dal MediaPlayer SoC Raspberry Pi modulare, fino all’Intel Smart Display Module – e alla varietà degli ingressi viene resa possibile la riproduzione di qualsiasi contenuto necessario.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Martin Lienau, Product Manager Large Format Displays di Sharp NEC Display Solutions Europe: «La serie di display NEC MultiSync P è stata progettata per garantire un’affidabilità 24/7”. Siamo orgogliosi che i nostri clienti si affidino ai nostri prodotti di lunga durata e adatti ad ogni tipo di utilizzo, dal wayfinding alle control room e le linee di produzione. Questa generazione di prodotti, caratterizzati da una gestione intelligente del calore generato e lo chassis di metallo, non garantisce soltanto un investimento affidabile, ma crea più sicurezza nei luoghi pubblici».

I nuovi display di grande formato sono disponibili nei formati da 43”, 49” e 55”.