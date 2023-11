Entrust potenzia il Zero Trust di Arrow Electronics

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, ha siglato un accordo di distribuzione con Entrust, specialista globale nelle soluzioni delle identità e sicurezza dei dati. L’obiettivo di Arrow è di supportare le imprese italiane nel loro percorso di adozione delle strategie Zero Trust, offrendo le soluzioni di sicurezza digitale di Entrust attraverso la consolidata rete del canale.

“Il conseguimento del framework Zero Trust è un progetto pluriennale, che richiede il supporto di partner di canale affidabili che aiutino a realizzare un insieme di regole su basi solide. Arrow vanta una consolidata esperienza in questo settore in Italia e il nuovo accordo ci consentirà di fornire alle organizzazioni una struttura Zero Trust di base e di soddisfare le crescenti esigenze dei clienti, tra cui la gestione delle identità e degli accessi ad alta affidabilità e la crittografia avanzata per proteggere i dati oggi e per il prossimo futuro”, ha dichiarato Frank Small, channel director EMEA di Entrust.

Arrow, rinomata per le competenze nelle soluzioni tecnologiche, considera questo accordo un importante passo avanti nella fornitura di soluzioni complete per la gestione della sicurezza. Le potenzialità di Entrust si estendono alla gestione integrale della postura di sicurezza che regola le identità, i privilegi, le keys, i certificati e i codici riservati, attraverso le applicazioni in multi-cloud, hybrid e on-premise.

Per sostenere l’evoluzione verso un approccio Zero Trust, Entrust introduce innovazioni fondamentali in materia di identità, crittografia e sicurezza multi-cloud per le organizzazioni italiane, tra le quali:

Crittografia : Entrust offre nShield 5, un modulo di sicurezza hardware (HSM) di nuova generazione ad alte prestazioni con architettura multi-tenant e supporto per la configurazione post-quantistica.

: Entrust offre nShield 5, un modulo di sicurezza hardware (HSM) di nuova generazione ad alte prestazioni con architettura multi-tenant e supporto per la configurazione post-quantistica. Multi-Cloud : La soluzione Entrust KeyControl 10 offre un approccio innovativo per la gestione uniforme della policy di conformità di keys e dei codici riservati multi-cloud. Ciò contribuisce a garantire la protezione dei dati nelle applicazioni Software as a Service (SaaS), nei database dei clienti e nei workload, sia in ambienti cloud che on-premise.

: La soluzione Entrust KeyControl 10 offre un approccio innovativo per la gestione uniforme della policy di conformità di keys e dei codici riservati multi-cloud. Ciò contribuisce a garantire la protezione dei dati nelle applicazioni Software as a Service (SaaS), nei database dei clienti e nei workload, sia in ambienti cloud che on-premise. Identità: Entrust offre un’autenticazione senza password e basata su certificati, con smart key e passkey per FIDO2 integrati nella soluzione Entrust Identity IAM completa. Inoltre, la PKI as a Service (PKIaaS) di Entrust, basata sul cloud, offre un’integrazione chiavi in mano con Microsoft Intune e altri vendor di gestione dei dispositivi mobili (MDM), accelerando l’iscrizione dei device su scala.

“L’accordo con Entrust in Italia testimonia l’impegno di Arrow nel fornire soluzioni all’avanguardia ai clienti, supportandoli nel migliorare la relativa postura di sicurezza e nell’abbracciare il framework Zero Trust”, sottolinea Michele Puccio, country manager di Arrow Enterprise Computing Solutions Business in Italia. “Le imprese potranno avvalersi della nostra expertise e delle soluzioni di sicurezza digitale leader offerte da Entrust per affrontare le criticità in un contesto di minacce in continua evoluzione”.