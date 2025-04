Epson a FESPA 2025: focus su personalizzazione e stampa tessile più sostenibile

Epson è presente a FESPA 2025 (Berlino, dal 6 al 9 maggio), la fiera leader in Europa per la stampa tessile, serigrafica e digitale di grande formato. Alla sua 26a partecipazione, la multinazionale giapponese porta in mostra una vasta gamma di prodotti dedicati al tema della personalizzazione, molti dei quali alla prima apparizione. Nel padiglione 2.2 – stand A20, Epson dedica anche un’area alle tecnologie più sostenibili, tra cui le capacità di stampa digitale tessile direct-to-fabric di Monna Lisa.

“La nostra attenzione per FESPA 2025 – dichiara Renato Sangalli, Head of Sales C&I Printing di Epson Italia – è rivolta alla personalizzazione e alla stampa tessile più sostenibile. Desideriamo ispirare le aziende a utilizzare le nostre tecnologie per realizzare prodotti distintivi e allo stesso tempo più responsabili dal punto di vista ambientale. Allo stand avremo molti prodotti attuali, affiancati da nuovi annunci.”

Stampa tessile e a sublimazione

– SureColor-F9500H da 64 pollici

Progettata per l’eccellenza della stampa tessile, sostituisce i precedenti modelli SureColor F9400 e SC-F9400H e presenta significativi miglioramenti in termini di produttività, usabilità e qualità delle immagini. Grazie a un design compatto che consente di ridurre l’altezza di oltre 300 mm e a una nuova testina di stampa PrecisionCore MicroTFP più grande, permette di ottenere aumenti di produttività fino al 30% in modalità 4C.

– SC-G6000

È il primo modello Epson della serie G ad entrare nel mercato delle stampanti Direct-to-Film (DTFilm). Questa stampante roll-to-roll è una valida alternativa ai modelli esistenti, grazie a un sistema di pulizia automatica del tessuto che garantisce una manutenzione manuale minima, rendendola una scelta efficiente per la produzione di grandi volumi.

Stampa per la comunicazione visiva

– Il primo giorno dell’evento verrà annunciata una nuova stampante per comunicazione visiva, che andrà a completare la già notevole offerta di Epson in questo ambito.

– SureColor S7100

Annunciata nel marzo 2025, questa stampante eco-solvent e di grande formato entry level di alta qualità, nasce dal successo di SureColor-S40600 e si contraddistingue per l’eccellente qualità di stampa a 4 colori, la produttività e l’affidabilità. È progettata con funzioni avanzate per arricchire l’esperienza dell’utente e la produttività ed è supportata dalla gamma di software Epson e dagli inchiostri UltraChrome G33.

– SC-S9100

Questo modello compatto da 64 pollici stabilisce un nuovo standard nella stampa ad alte prestazioni per la comunicazione visiva. SC-S9100 è dotata del software di gestione della stampa Epson Edge Print Pro che migliora la produzione di display professionali per insegne di alta qualità, POS, rivestimenti murali e rivestimenti per veicoli, permettendo di realizzare stampe di qualità superiore su molteplici supporti. La configurazione di inchiostri a 11 colori, compreso il nuovo verde, offre una maggiore produttività e una gamma cromatica più ampia per risultati visivi straordinari.

Stampa fotografica

– Vengono presentate a FESPA le nuove stampanti fotografiche SureColor P7300 (24 pollici) e P9300 (44 pollici), con la prima che è installata nello stand. Entrambe si rivolgono ai mercati della fotografia al dettaglio, del proofing e delle belle arti e si aggiungono alla SC-P5300 da 17 pollici, premiata da TIPA, per offrire ai professionisti della fotografia una gamma di stampanti più ampia e di alta qualità.

In stand sono presenti anche:

– SureColor SC-P20500, la stampante da 64 pollici progettata per fotografie artistiche di alta qualità, poster e segnaletica per interni;

– SureColor F11000H, il robusto modello a sublimazione con capacità di stampa in bobina e inchiostri arancioni e viola aggiuntivi;

– l’ampia gamma di stampanti Epson per la personalizzazione e la microproduzione – tra cui il modello ibrido DTG/DTFilm SureColor F1000 e i recenti flatbed UV compatti SureColor V1000 e V2000 – progettati per supportare i professionisti creativi nella produzione di articoli unici, belli e di alta qualità.

Focus sulla moda sostenibile

Epson si impegna a promuovere la moda sostenibile nel settore della stampa tessile e quest’anno presenta la gamma direct-to-fabric Monna Lisa. Un’area dello stand della società evidenzia come la tecnologia Epson possa facilitare processi produttivi più sostenibili: vi sono esposti esempi di capi di moda prodotti con la stampante Monna Lisa ML-13000 e inchiostri a pigmenti che – a differenza della stampa analogica – possono ridurre il consumo di acqua fino al 97% nel processo di stampa, incoraggiando il settore ad adottare pratiche più rispettose per l’ambiente.