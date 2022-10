Equinix, le ambizioni nel Canale e nel settore data center

Equinix, attenta ad alimentare l’allineamento con i partner, al fine di creare un ecosistema di successo quale elemento cruciale del cambiamento del proprio business model, è impegnata da tempo a promuovere la crescita del Canale e a elevare l’esperienza dei propri referenti sul mercato e presso i clienti.

D’altra parte, stando a quanto reso noto dall’ultimo rapporto ChannelWatch di CONTEXT, i rivenditori IT di gran parte dell’Europa e non solo sono ampiamente positivi sul proprio futuro. In generale, la pandemia ha accelerato il processo decisionale delle organizzazioni nell’investire nella modernizzazione e nella trasformazione dell’infrastruttura IT, ma soprattutto la crescente domanda di soluzioni multi-vendor sta alimentando la crescita del mercato del Canale, dal momento che sempre più aziende ricercano infrastrutture e soluzioni IT complete che le aiutino ad affrontare le complesse sfide del contesto odierno.

A fungere da propulsore, dunque, è la continua transizione verso modelli “as-a-service”: le organizzazioni cercano nuovi modi per pagare le soluzioni IT su una base di costi ricorrenti e ottimizzati attraverso grandi investimenti CapEx, così i partner che offrono pacchetti “as-a-service” e altri servizi che ruotano attorno a questo tipo di modello, come “infrastructure-as-a-service” e “platform-as-a-service”, continueranno a conquistare nuove attività e clienti.

In questo quadro d’insieme, l’ecosistema globale di Equinix è più grande di quello dei suoi 10 concorrenti messi insieme e fornisce ai clienti l’accesso a più di 2.000 servizi di rete, più di 3.000 servizi cloud e IT, più di 600 servizi di contenuti e media digitali, oltre a più di 4.700 imprese.

Come se tutto questo non fosse sufficiente, nel secondo trimestre dell’esercizio in corso, le vendite di canale di Equinix hanno registrato il quinto trimestre consecutivo di prenotazioni record, rappresentando oltre il 35% delle prenotazioni del trimestre. Come sottolineato in una nota ufficiale dalla medesima azienda, i successi hanno riguardato un’ampia gamma di verticali di settore e di casi d’uso, con una costante forza dei partner strategici.

La previsione per i prossimi anni è quella di vedere i canali crescere del 50% a livello di prenotazioni nei prossimi anni, grazie al miglioramento di sistemi, processi e la possibilità di sfruttare rete di partner per ampliare il raggio d’azione.

Per tutte queste ragioni, Equinix conferma le proprie convinzioni in merito a come la sua ambizione nel Canale relative al settore dei data center potrà accelerare l’offerta di nuovi prodotti e servizi, nonché su come il suo nuovo ruolo di Partner Sales Director affidato a Donna Lawton (nella foto qui accanto), aiuterà Equinix a promuovere la crescita del Canale e ad elevare l’esperienza dei suoi partner.