FINIX porta in Italia AI Test Drive

FINIX Technology Solutions, società italiana di servizi IT specializzata in migrazione al Cloud, adozione dell’Intelligenza Artificiale e IoT, rende accessibile in Italia l’esclusivo servizio di Fujitsu “AI Test Drive”.

FINIX, che commercializza in esclusiva nel nostro Paese le soluzioni dell’offerta Fujitsu – la principale società giapponese di ICT in ambito client computing device, server e storage –, mette da oggi a disposizione dei data scientist un innovativo tool di test drive per l’intelligenza artificiale, in grado di accelerare e semplificare i loro processi e di garantire un importante vantaggio competitivo nella corsa all’adozione dell’AI.

Un’indagine recentemente condotta da Longitude Research e Siemens1 dimostra infatti come il ricorso all’Intelligenza Artificiale sarà sempre più indispensabile in futuro: più della metà dei dirigenti aziendali intervistati prevede che entro i prossimi cinque anni gli impianti industriali, le macchine e le infrastrutture cruciali saranno controllati dall’Intelligenza Artificiale. Il costo solitamente elevato di un’infrastruttura AI on-premise, però, rappresenta spesso una barriera. La maggior parte delle organizzazioni può non disporre delle risorse necessarie per un investimento iniziale così importante e spesso sceglie quindi di non dotarsi affatto di un’infrastruttura AI, ponendosi automaticamente in una condizione di svantaggio competitivo.

Le alternative attualmente offerte dal mercato presentano ognuna dei punti di debolezza: il cloud pubblico, a seconda della mole dai dati da gestire, può arrivare ad essere una scelta molto costosa; mentre affidarsi ad una struttura di data center non garantisce la certezza di avere a disposizione la potenza di calcolo e di infrastruttura necessaria per i propri specifici progetti AI. Gli stessi data scientist, senza conoscenze specifiche ed esperienze basate su simulazioni fattuali, spesso faticano a stabilire a priori il tipo e la dimensione dell’infrastruttura di cui hanno bisogno.

Il servizio “AI Test Drive” offerto da FINIX Technology Solutions – nato in collaborazione con partner strategici dell’ecosistema Fujitsu come Intel, SUSE, NetApp, Juniper e Brainpool.ai –, permette invece di testare le infrastrutture AI in un ambiente dedicato ed efficiente, consentendo ai data scientist di valutare le diverse opzioni a loro disposizione, prima di procedere con gli investimenti per la loro implementazione.

La piattaforma di sviluppo – di tipo No Code e Low Code – permette di sviluppare agilmente interfacce basate sul linguaggio naturale (Natural Language Processing) e di effettuare analisi del sentimento o di opinioni (Sentiment Analysis), oltre che di abilitare dinamiche di Deep Learning e Machine Learning.

Aver costruito una tale piattaforma AI-as-a-Service e poterla offrire al mercato permette di mostrare le possibilità dell’Intelligenza Artificiale ed i vantaggi offerti da una strategia di trasformazione guidata dai dati (DDTS), rendendo possibile confrontare, confermare e validare i propri modelli AI per effettuare una scelta chiara e definita, basata su un’esperienza diretta.

Le potenzialità e le prestazioni dell’infrastruttura sono poi completate dall’apporto consulenziale di FINIX Technology Solutions, che accompagna i data scientist nel processo di scelta e selezione dell’opzione migliore e più adatta alle loro esigenze, un ulteriore valore aggiunto per i clienti.

“La nostra mission è aiutare il tessuto imprenditoriale del Paese, composto per la maggior parte da piccole e medie imprese, a compiere la sua trasformazione digitale” ha commentato Giovanni Landi, Portfolio Director di FINIX Technology Solutions. “Facilitando l’accesso al servizio AI Test Drive, dietro al quale troviamo l’esperienza, la competenza e la solidità di Fujitsu e dei suoi partner, e mettendo a disposizione la nostra consulenza vogliamo rendere accessibili tecnologie altrimenti spesso proibitive, dando l’opportunità alle organizzazioni con cui ci interfacciamo di testare le possibili opzioni per la loro infrastruttura AI”.