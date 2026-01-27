Genetec: le linee guida per la protezione della privacy nel settore della sicurezza fisica

Genetec, specialista mondiale per le soluzioni software per la sicurezza fisica delle aziende, propone una serie di raccomandazioni con l’obiettivo di aiutare le aziende nella tutela delle informazioni sensibili, garantendo al contempo la massima efficacia nelle procedure di controllo.

I moderni sistemi di sicurezza generano massicci volumi di dati provenienti da riprese video, dispositivi di controllo degli accessi e sistemi di lettura targhe. Si tratta di asset cruciali per l’operatività e l’attività investigativa, la cui gestione pone le aziende dinanzi a una sfida prioritaria: conciliare l’efficacia dei sistemi con il rigore normativo, in un panorama segnato dall’inasprimento delle minacce cyber e da una crescente domanda di trasparenza.

“I dati relativi alla sicurezza fisica possono essere estremamente sensibili: per questo la loro tutela richiede molto più di misure di tutela basilari o rassicurazioni generiche”, ha dichiarato Mathieu Chevalier, Principal Security Architect di Genetec. “Alcune soluzioni presenti sul mercato trattano i dati come una risorsa da sfruttare o condividere per finalità diverse da quelle originali, esponendo le aziende a gravi rischi per quanto riguarda la privacy delle informazioni. Le aziende devono invece poter contare su limiti precisi d’utilizzo, controlli rigorosi lungo tutto il ciclo di vita delle informazioni e tecnologie progettate per garantire la privacy sin dalla fase di progettazione, e non come semplice integrazione a posteriori”.

La Giornata Internazionale della Protezione dei Dati, che ricorre ogni 28 gennaio, rappresenta un monito fondamentale: la tutela delle informazioni personali è una responsabilità collettiva e costante. Per chi opera nella sicurezza fisica, l’adozione di strategie trasparenti, tecnologie resilienti e partnership basate sulla fiducia sono fattori essenziali per mantenere l’equilibrio tra obiettivi di protezione e sicurezza, in un panorama normativo e di rischio in continua evoluzione.

In questo contesto, Genetec suggerisce le seguenti linee guida per rafforzare la tutela dei dati nei sistemi di sicurezza fisica:

– Definire una strategia chiara per la tutela dei dati



Le aziende devono analizzare periodicamente quali informazioni vengono raccolte, per quali finalità, dove siano archiviati, per quanto tempo e chi sia autorizzato a consultarli. Documentare sistematicamente tali procedure permette di limitare l’esposizione superflua dei dati, individuare eventuali lacune nei protocolli aziendali e garantire la conformità nel tempo rispetto a un quadro normativo in costante evoluzione. Inoltre, la trasparenza nelle modalità di trattamento è un elemento cardine per consolidare il rapporto di fiducia con dipendenti, clienti e opinione pubblica.

– Implementare sistemi basati sul principio di “Privacy by Design”



Adottare un approccio di privacy sin dalla progettazione significa mitigare i rischi non solo attraverso controlli di sicurezza, ma intervenendo sulle modalità stesse di raccolta, utilizzo e governance dei dati personali. Le aziende dovrebbero applicare i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione così da garantire che venga acquisito e conservato solo quanto strettamente necessario agli obiettivi di sicurezza prefissati. Robuste misure di protezione — tra cui la crittografia sia in transito sia a riposo, protocolli di autenticazione e una gestione granulare delle autorizzazioni — sono essenziali per prevenire accessi non autorizzati. Inoltre, l’impiego di tecnologie che favoriscono la riservatezza, come l’anonimizzazione automatica e l’oscuramento dei volti (masking), permette di tutelare l’identità dei singoli senza compromettere il valore operativo dei dati di sicurezza.

– Mantenere difese informatiche solide nel tempo



La protezione delle informazioni è un processo ininterrotto. Per affrontare le nuove minacce informatiche via via che emergono, sono essenziali interventi regolari di rafforzamento dei sistemi (hardening), una gestione costante delle vulnerabilità e aggiornamenti tempestivi. Considerare la privacy e la sicurezza informatica come responsabilità permanente dei processi operativi permette alle aziende di mantenere, nel complesso, una postura di sicurezza più efficace.

– Affidarsi ai servizi cloud per favorire resilienza e conformità



L’adozione di soluzioni gestite in cloud e di modelli Software-as-a-Service (SaaS) permette alle aziende di disporre sempre delle versioni più recenti in termini di patch di sicurezza, controlli sulla privacy e funzionalità di conformità, riducendo al contempo il carico operativo sui team interni. Molte aziende stanno adottando approcci di implementazione flessibili che consentono di bilanciare scalabilità, controllo e requisiti di residenza dei dati, integrando ambienti locali (on-premise) e infrastrutture cloud.

– Scegliere partner impegnati nella tutela della privacy e nella trasparenza



Collaborare con fornitori tecnologici affidabili è un fattore fondamentale, dunque le aziende dovrebbero valutare i propri partner in base alle modalità di gestione dei dati personali, alla definizione di limiti chiari sul loro utilizzo e alla trasparenza nella comunicazione delle prassi legate alla riservatezza. Standard e certificazioni di sicurezza indipendenti — come ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017 e i report SOC 2 Tipo II — forniscono corrette garanzie sulla protezione e gestione di sistemi e informazioni, contribuendo a ridurre i rischi di privacy derivanti da accessi non autorizzati o usi impropri. Le aziende dovrebbero, inoltre, valutare i protocolli di comunicazione delle vulnerabilità adottati dai fornitori, le loro politiche di governance dei dati e l’approccio allo sviluppo e all’implementazione dell’intelligenza artificiale, verificando che diano priorità a trasparenza, sicurezza e a processi decisionali guidati dall’uomo quando sono coinvolte le informazioni personali.