Hikvision: termografia per prevenire gli incendi Certificata CNPP

Non solo rilevazione della temperatura corporea con finalità igienico-sanitarie (termoscanner) e non solo misurazione e controllo delle variazioni termometriche per garantire la continuità produttiva in ambito industriale: le telecamere radiometriche Hikvision sono ideali anche per la prevenzione degli incendi, dall’ambito boschivo al settore industriale. La linea termografica “Automation” supporta infatti algoritmi di misurazione temperatura, rilevazione fumo e fiamme libere e può essere impiegata in tutti i casi in cui le tecnologie tradizionali mostrerebbero dei limiti di resistenza fisica o di accuratezza.

Accuratezza in qualunque condizione L’accuratezza di misurazione delle telecamere radiometriche Hikvision è infatti pari a ±2°C su un range che spazia dai -20°C fino addirittura ai +550°C! Gli algoritmi di misurazione della temperatura su 10 aree, 10 punti e 1 linea, permettono di definire molteplici regole di monitoraggio dei valori massimi, che vengono poi costantemente comparati con i valori di soglia preimpostati in fase di configurazione. Non appena il primo valore di soglia viene superato, i dispositivi generano un immediato evento di preallarme.

A prova di codice prevenzione incendi secondo il nuovo codice di prevenzione incendi, il progettista può adottare soluzioni tecnologiche e progettazione alternativa all’antincendio tradizionale, piuttosto che ricorrere alla FSE (Fire Safety Engineering), purché giustifichi con dati, risultati, test e report l’effettiva efficacia delle tecnologie proposte. La linea termografica Automation di Hikvision raccoglie prodotti che hanno superato i test di laboratorio effettuati dal CNPP (Centre National de Prévention et de Protection), rinomato centro internazionale nella prevenzione e gestione dei rischi in materia di sicurezza causata da incendi ed esplosioni, atti dannosi, attacchi cyber, problemi ambientali e rischi professionali.

A prova di test Il CNPP è all’avanguardia nella certificazione di telecamere termiche per la rilevazione di sorgenti di calore, testando i dispositivi nei propri laboratori in conformità con gli standard procedurali definiti dalle normative del settore prevenzione e protezione incendi.

I prodotti termografici Hikvision sono stati testati secondo due differenti procedure:

1) verifica della precisione nella misurazione della temperatura

2) tempo di intervento in caso di innalzamento della temperatura e superamento della soglia impostata.

Una soluzione di valore Il brillante superamento delle prove e degli stress test eseguiti conferma che la termografia Hikvision rappresenta una soluzione dal contenuto altamente tecnologico per il mercato dell’automazione e della prevenzione incendi, offrendo ai progettisti un’alternativa efficace all’antincendio tradizionale e una varietà di algoritmi che spaziano dalla misurazione della temperatura alla rilevazione del fumo e delle fiamme libere, fino al filtro dei mezzi in movimento e al filtro dei riflessi su parti metalliche o riflettenti