Il Cloudera Partner Network si rinnova

Cloudera ha presentato Cloudera Partner Network, un rinnovato programma di partnership pensato per premiare i partner dell’azienda e dare loro il giusto riconoscimento per il contributo al successo del go-to-market di Cloudera. Cloudera Partner Network prevede un approccio basato su competenze e costruito su un sistema a punti che fa leva su opportunità programmatiche più estese, strumenti e sistemi di supporto completi, oltre a promozioni e incentivi esclusivi. Il programma è pensato per aiutare i partner ad accompagnare i loro clienti verso l’adozione di moderne strategie basate sulla piattaforma hybrid data di Cloudera. Cloudera Partner Network sostituisce il programma per partner Cloudera Connect.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Rachel Tuller, Head of Global Partner Strategy and Alliances: «È la nostra vasta rete di partner che ci consente di raggiungere nuovi mercati e clienti. Investire sul canale vuol dire creare i presupposti perché un numero sempre maggiore di aziende, in ogni settore, possa andare oltre i dati e accelerare veramente il proprio business. I partner rappresentano il nostro motore di crescita in quanto supportano i loro clienti nello sfruttare al meglio i dati e gli insight a loro disposizione, in qualsiasi cloud. Per questo, dopo aver raccolto i loro feedback e valutato le loro esigenze, abbiamo deciso di istituire un nuovo programma pensato per aiutarli a prosperare in un mercato sempre più competitivo. Cloudera Partner Network rappresenta un ulteriore investimento nel canale volto a garantire che ciascun partner possa trarre valore dalla nostra collaborazione continuativa».

Come aggiunto da Baz Khuti, Presidente di Modak USA: «Cloudera si è sempre focalizzata sull’aiutare le imprese a sfruttare al meglio i loro dati; il nuovo Cloudera Partner Network ci aiuterà a costruire relazioni sempre più strategiche, ad accrescere il valore che portiamo ai nostri clienti e a concludere accordi più consistenti e redditizi. I nuovi incentivi, gli strumenti e le risorse per la formazione supporteranno meglio i nostri clienti nel loro percorso di trasformazione digitale basato sui dati».

I membri del Cloudera Partner Network potranno godere dei seguenti benefici:

Strumenti ancor più efficaci per abilitare e supportare meglio il go-to-market, come una intuitiva Marketing Automation Platform e una Asset Library.

Un impegno finanziario rafforzato attraverso nuovi programmi di sconti e fondi per lo sviluppo del mercato.

Maggiore supporto alla formazione e all’abilitazione, con un Partner Success Team dedicato.

Vantaggi specifici a supporto dell’erogazione della nuova soluzione SaaS CDP One.

Accelerazione delle opportunità time to market con il programma di onboarding FastTrack.

Cloudera Partner Network è strutturato per livelli. Accumulando punti e guadagnando competenze, i partner avanzano tra i livelli – Member, Select, Premier e Strategic. A ogni livello accedono a sconti esclusivi e ulteriori vantaggi, tra cui l’accesso alla nuova soluzione CDP One/SaaS, già apprezzata e raccomandata dagli analisti.