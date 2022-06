Il Fortinet Engage Partner Program si aggiorna e promuove la crescita dei partner

Fortinet, specialista globale nelle soluzioni di cybersicurezza integrate e automatizzate, ha annunciato importanti aggiornamenti al suo Engage Partner Program. Le novità presentate hanno lo scopo di creare ancora più opportunità di crescita e business per i partner globali.

Se da un lato l’accelerazione digitale sta trasformando il modo in cui le organizzazioni fanno business, consentendo loro di rimanere competitive nel mercato, dall’altro essa ha un impatto sulla loro capacità di gestire e proteggere le reti. La proliferazione delle soluzioni, l’esplosione del numero di nuovi dispositivi e margini del perimetro di sicurezza e una forza lavoro che si connette da qualsiasi luogo, insieme al crescente divario di competenze in materia di cybersicurezza, hanno portato i team IT ad arrivare al punto di rottura. Per questo motivo, sempre più spesso le organizzazioni si rivolgono a un partner per rilevare una parte o la totalità della loro infrastruttura IT.

Purtroppo, molti partner si trovano loro stessi a dover affrontare le stesse sfide. Molti vogliono evolvere i loro servizi, così come l’offerta di servizi su cloud per stare al passo con il mutevole panorama digitale. Questo ha influito sulla loro capacità di affrontare le nuove opportunità offerte da questo mercato in evoluzione. Chi è in grado di diversificare il proprio modello di business può differenziarsi con successo dalla concorrenza e far crescere così la propria attività.

Un impegno costante verso i partner di canale

Fortinet è fortemente motivata nel supportare i suoi partner ad ampliare la propria offerta e ad affrontare così il crescente mercato dei servizi avanzati. Il Fortinet Engage Partner Program, presentato nel 2020, è stato progettato per aiutare le organizzazioni a sviluppare l’expertise di cui possono avere bisogno, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso di crescita. La mission del Partner Program è quella aiutare i partner di qualsiasi livello nel processo di creazione di business attraverso una differenziazione della tecnologia e dei servizi che fanno leva sulle migliori soluzioni del settore.

Una panoramica degli aggiornamenti dell’Engage Partner Program

Gli aggiornamenti introdotti nell’Engage Partner Program sono pensati per creare ancora più opportunità di crescita per tutti i partner globali di Fortinet. Essi includono:

Nuovo accreditamento per i Partner di maggiore esperienza

Il programma Engage Preferred Services Partner (EPSP) offre ai partner con una pratica matura e consolidata, un supporto diretto e un maggiore accreditamento per migliorare le vendite di servizi e l’eccellenza nella delivery.

Gli EPSP qualificati beneficiano dell’accesso a una formazione specializzata e all’assistenza diretta degli esperti Fortinet, per sviluppare nuove competenze e aumentare così la loro capacità di fornire un supporto avanzato per la sicurezza end-to-end ai loro clienti, compresi quelli con infrastrutture di rete in rapida evoluzione ed espansione. I Partner hanno inoltre la possibilità di collaborare direttamente con gli esperti del Supporto Professionale Fortinet sulle implementazioni per sfruttare le metodologie Fortinet, il che comporta un aumento delle competenze e la visibilità e sviluppare un portafoglio di servizi più solido.

Nuovi percorsi di crescita per i Partner

Per facilitare i partner interessati ad aderire all’Engage Partner Program e ad adottare il modello di business MSSP, Fortinet ha creato più punti di accesso. I partner Select, ad esempio, non devono più disporre di un SOC. In futuro Fortinet fornirà una licenza FortiCloud premium gratuita per i partner di livello Select che hanno completato i requisiti di certificazione NSE del business model MSSP, in modo che essi possano poi fornire in modo più efficiente i servizi gestiti essenziali.

Nuovi Productivity Kit per ampliare l’offerta di servizi cloud

Fortinet offre ora due kit di produttività cloud per i partner Engage: un Cloud Starter Kit e un Cloud Enterprise Kit. Le organizzazioni possono acquisire e implementare la tecnologia necessaria per creare un ambiente online, dimostrando così come, insieme a Fortinet, possono mettere in sicurezza le data applications e gli utenti nel cloud. Lo Starter Kit comprende un pacchetto SKU preselezionato di soluzioni FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb e FortiMail. Il kit Enterprise consiste in un pacchetto SKU preselezionato composto da FortiGate, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiCASB, FortiWeb, FortiMail e FortiSandbox. Entrambi i kit beneficiano di uno sconto dell’80%.

Nuovo Enterprise Agreement Program per le PMI con sede negli USA

Il nuovo programma Enterprise Agreement per le PMI, inizialmente presentato negli Stati Uniti, è stato pensato per fornire una struttura dei costi e un flusso di ricavi più prevedibili, con true-up trimestrali. Esso, inoltre, aiuta i partner a semplificare la gestione dei loro asset; questo include quelli di loro proprietà, quelli forniti come servizio e anche quelli ereditati in gestione, rendendone più facile il coordinamento centrale. Questo aiuterà i partner a snellire le operazioni aziendali e a creare efficienza.

Far crescere il business attraverso l’Engage Partner Program

Il Fortinet Engage Partner Program è stato pensato per aiutare i partner a far crescere il proprio business con servizi di sicurezza redditizi e altamente differenziati. L’obiettivo viene raggiunto in tre modi. In primo luogo, le soluzioni di sicurezza di Fortinet costruite attorno al Fortinet Security Fabric – la prima piattaforma di sicurezza veramente convergente del settore – garantiscono la redditività attraverso la differenziazione tecnologica. In secondo luogo, l’impegno di Fortinet per l’innovazione, che vanta più brevetti della maggior parte dei concorrenti, oltre ai riconoscimenti del settore e dei clienti fanno sì che le aziende possono godere di una credibilità comprovata. Infine, le vendite sostenute, il marketing e il supporto executive abilitano una crescita sostenibile a lungo termine attraverso relazioni produttive, prevedibili e redditizie.