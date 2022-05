Il Liverpool Football Club sceglie il Wi-Fi di Extreme

Extreme Networks e il Liverpool Football Club hanno firmato un accordo di collaborazione per l’installazione, che inizierà nel corso di quest’anno, della tecnologia Wi-Fi nel famoso stadio Anfield, sede di “the Kop”. Quest’ultima è considerata la curva più famosa nel mondo, nota per l’inno “You’ll never walk alone” che i tifosi della squadra cantano prima di ogni partita.

Stando a quanto reso noto, Extreme installerà all’interno di Anfield gli access point Wi-Fi 6E, di ultimissima generazione, per consentire ai sostenitori del Liverpool di fruire di servizi digitali avanzati come la biglietteria mobile, e gli acquisti di cibo, bevande e oggettistica promozionale. Inoltre, il team svilupperà ulteriori servizi di intrattenimento basati su tecnologie di realtà aumentata e virtuale, in grado di modificare la fruizione dello spettacolo sportivo.

Gli analytics al servizio dei tifosi del Liverpool

Il software ExtremeAnalytics consentirà inoltre di analizzare in tempo reale il traffico in rete, l’utilizzo delle applicazioni all’interno dello stadio, e i momenti in cui il coinvolgimento dei tifosi è maggiore. I dati consentiranno al Liverpool di migliorare l’esperienza di fruizione dei tifosi, e di sviluppare nuove soluzioni per aumentare l’efficienza operativa della struttura durante le partite.

La rete wireless verrà gestita dal software ExtremeCloudIQ, che aiuterà i responsabili dell’infrastruttura a controllare la capacità e l’efficienza della rete, configurare gli apparati, e ottimizzare la gestione e le prestazioni della rete Wi-Fi all’interno dello stadio Anfield.

In questo modo, il fascino senza tempo di “You’ll never walk alone” si prepara a entrare nell’era digitale.