Il Miglior Antivirus Gratis o a pagamento: quale scegliere?

Gli attacchi informatici sono una realtà ormai comune al giorno d’oggi, specialmente per chi custodisce dati sensibili o comunque di interesse per i tanti malintenzionati che cercano di sottrarli con strategie phishing e altre truffe. Questo è il motivo per il quale è sempre più necessario dotarsi del miglior antivirus possibile, per proteggere e preservare la privacy e il conto corrente.

Cos’è un antivirus

Un antivirus è un software di sicurezza digitale realizzato con il fine di sbarrare all’ingresso, rilevare e disabilitare eventuali malware che colpiscono i dispositivi quali virus, trojan, backdoor, keylogger o spyware. Non è infatti esclusivamente il furto dei dati il fine ultimo di un attacco hacking: queste tecnologie sono in grado di corrompere, senza possibilità di recupero, i file e i registri di sistema che coordinano il funzionamento e il mantenimento del device infettato.

Antivirus gratis o a pagamento?

Utilizzando un antivirus in versione gratuita, l’eventualità di acquistare un pacchetto premium verrà spesso raccomandata dal brand che fornisce il servizio, assieme alla proposta di una buona serie di features addizionali che incrementano l’affidabilità del sistema di protezione. La scelta di proseguire all’acquisto deve essere comandata prevalentemente dalle esigenze rispetto alle risorse del web utilizzate e al dispositivo da proteggere.

Per un uso “light” e salvaspazio, ad esempio, non è necessario affrontare alcun pagamento: le funzioni essenziali di protezione saranno sufficienti a contrastare molti pericoli, senza sacrificare spazio in archiviazione e in RAM.

Chi invece fa uso del computer per motivi di business ha la necessità di proteggersi ulteriormente durante i pagamenti online e la navigazione. Viaggiando molto spesso per esempio capita di connettersi e dover effettuare movimenti bancari da reti pubbliche come in aeroporto, nelle hall degli alberghi o nei locali, dove sarebbe necessaria sempre e comunque un po’ di cautela.

La protezione antivirus per sistema operativo

Ogni sistema operativo ha le sue caratteristiche e ne esistono di più e meno “fragili“, ma è bene sapere che nessuno di questi è del tutto è invalicabile: le leggende circa l’assenza di malware rimangono tali.

Windows è l’ambiente più facilmente soggetto ad attacchi informatici, condizione che rende essenziale per i proprietari rafforzare le proprie difese.

Apple e Linux invece sono due programmi sui quali si è detto per molto tempo che erano sostanzialmente inattaccabili, come se non esistessero dei malware in grado di penetrare. La verità è che sicuramente rimangono più solidi di Windows, ma anch’essi sono passibili di infezioni e di deterioramento dell’integrità del sistema.,

Le caratteristiche degli antivirus

Ultimo ma non ultimo, le caratteristiche degli antivirus sono fondamentali per scegliere l’antivirus più adatto alle esigenze. Sono moltissime le features messe a disposizione dell’utenza di questi sistemi, per semplicità verranno elencate qui sotto:

Firewall

Protezione in tempo reale

Antispyware, Anti Phishing e Antifrode

Prevenzione minacce di rete

Protezione da ransomware multilivello

Rilevamento dei virus

Rimozione dei malware

Analisi del sistema

Protezione contro i virus euristici

SBD (Signature Based Detection)

File dannosi in quarantena o distrutti

Aggiornamenti tempesti

Blocco dei pop-up indesiderati

Ci sono dei requisiti più generali, che andranno valutati personalmente, magari durante l’uso della versione gratuita: affidabilità, semplificazione, protezione e monitoraggio.