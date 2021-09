Il TOUGHBOOK 55 cresce con le esigenze dei mobile worker

Panasonic ha presentato l’ultima versione del notebook TOUGHBOOK 55, migliorato in termini di prestazioni, connettività e sicurezza pur mantenendo la stessa versatilità di sempre. Al suo lancio nel 2019, il TOUGHBOOK 55 ha stabilito un nuovo punto di riferimento per il mobile computing, consentendo per la prima volta agli utenti di personalizzare il proprio dispositivo in base alle diverse attività sul campo.

Il nuovo TOUGHBOOK 55 mantiene questo tanto apprezzato approccio modulare, ma è stato aggiornato con le ultime tecnologie ideali per i lavoratori mobili che operano in settori come servizi sul campo, automotive, servizi di emergenza e sicurezza.

TOUGHBOOK 55, dispositivo a prova di futuro

Per garantire il massimo dell’affidabilità nelle comunicazioni in movimento, il notebook clamshell rugged di seconda generazione presenta una connettività migliorata con supporto eSim e opzione 4G per la funzione Dual Sim. Ulteriori miglioramenti, tra cui la nuova connettività WiFi (Intel Wireless 6 AX201) e Bluetooth 5.1, insieme al supporto per Thunderbolt 4, lo rendono un dispositivo a prova di futuro.

Per l’utilizzo di applicazioni più impegnative, come CAD, le prestazioni sono aumentate fino al 19% grazie all’introduzione del processore Intel CoreTM i5-1145G7 di 11esima generazione (con tecnologia Intel vPro). Anche l’archiviazione è stata migliorata, grazie all’NVMe OPAL SSD, in grado di auto crittografarsi in tempo reale, liberando capacità di elaborazione e offrendo una maggiore protezione dei dati per quei settori che trattano informazioni sensibili come servizi di emergenza, forze di sicurezza e difesa. A rendere il TOUGHBOOK 55 ancora più sicuro, anche la tecnologia Microsoft Secured-core PC.

Panasonic punta su un approccio modulare e versatile

Il TOUGHBOOK 55 consente agli utenti di aumentare le capacità grafiche, perché in grado di supportare Intel Iris Xe Graphics; è inoltre possibile configurare il dispositivo sul campo per adattarlo al proprio settore di lavoro o a nuove applicazioni. È sufficiente un semplice click per inserire un lettore smartcard, ampliare lo spazio di memoria o aggiungere un lettore DVD o Blu-Ray, posizionando l’unità necessaria nello Slot Universale TOUGHBOOK.

Inoltre, l’area di espansione frontale permette di integrare rapidamente un lettore d’impronte digitali, un lettore HF-RFID o un normale lettore di smart card, oppure una seconda batteria. Per evitare sprechi e costi extra, tutte le periferiche disponibili per la prima generazione del TOUGHBOOK 55 restano compatibili con il nuovo dispositivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dirk Weigelt, Senior Product Marketing Manager di Panasonic Mobile Solutions Business: «Se il notebook TOUGHBOOK 55 è stato un game-changer, che ha portato il mobile computing a nuovi livelli di flessibilità, produttività e sostenibilità, questa nuova generazione sarà in grado di migliorarne ulteriormente la reputazione. Gli utenti potranno personalizzare il device ovunque si trovino in base alle diverse necessità del lavoro sul campo, mentre i responsabili degli acquisti sapranno di investire in un dispositivo dotato della flessibilità necessaria per adattarsi, nel lungo periodo, alle diverse esigenze di mercato e della forza lavoro».

Tre versioni disponibili a partire da 1.988 euro da ivare

Il TOUGHBOOK 55 è leggero (2.08kg), sottile (32.8mm) e facile da trasportare grazie alla maniglia ergonomica. Ha un rating di protezione avanzato (IP53) contro polvere e schizzi d’acqua, resiste alle cadute da un massimo di 91cm e può lavorare senza problemi a temperature che vanno da -29°C a +60°C.

Con una durata media della batteria di 19 ore, con possibilità di estensione fino a 38 ore grazie all’utilizzo di una seconda batteria hot swap, il TOUGHBOOK 55 è tanto flessibile quanto instancabile.

Il nuovo TOUGHBOOK 55 è disponibile in tre versioni: HD, Full HD e Full HD con touchscreen. Tutti i dispositivi sono disponibili a partire da settembre 2021 e dotati di una garanzia standard di 3 anni. Il prezzo consigliato è a partire da 1.988 euro + IVA.