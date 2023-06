ImmuniWeb AI Platform ora distribuita da Bludis

Il panorama delle minacce continua a evolversi e le organizzazioni si trovano ad affrontare un numero sempre crescente di rischi informatici. Per rispondere a questa crescente esigenza del mercato, ImmuniWeb e Bludis uniscono le loro forze e propongono una soluzione che combina Intelligenza Umana e Machine Learning per accelerare e rendere più precisi i penetration test delle applicazioni web e mobile.

Bludis, distributore di Vendor di nuova generazione del Gruppo Esprinet, amplia infatti la propria offerta inserendo a portafoglio ImmuniWeb AI Platform, l’innovativa e pluripremiata piattaforma di Penetration Test delle applicazioni web e mobile basata sull’Intelligenza Artificiale.

ImmuniWeb AI Platform è la soluzione utilizzata in oltre 50 paesi per prevenire e mitigare attacchi e violazioni, accelerando il processo di detection grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Penetration Testing, Vulnerability Scanning, Security Monitoring, Attack Surface Management, Dark web Monitoring & Cyber Threat Intelligence sono solo alcune delle caratteristiche fondamentali della soluzione che permette un controllo su tutta la superficie esterna dell’azienda sia on-premise che in cloud.

Con questa partnership Bludis rafforza strategie e competenze per rispondere alle principali sfide in ambito cybersecurity con soluzioni innovative.

Lo sottolinea Maurizio Erbani, General Manager di Bludis, nelle sue parole a commento dell’accordo: “ImmuniWeb e Bludis, una partnership che nasce da un pensiero comune: l’unione fa la forza. Questo significa che per distinguersi in un mercato come quello della cybersecurity bisogna circondarsi di partner e professionisti altamente specializzati e competenti, come ImmuniWeb”.

Soddisfazione emerge anche dai vertici di ImmuniWeb, che sottolineano quanto la collaborazione con Bludis – grazie alla sua quasi trentennale esperienza nella distribuzione – possa sicuramente rappresentare un punto di forza nel mercato della cybersecurity, le parole di Matias Banchero, EMEA Account Manager di ImmuniWeb:

“Siamo entusiasti di collaborare con Bludis e intraprendere questo viaggio per rafforzare il panorama della sicurezza informatica in Italia. Insieme, consentiremo alle organizzazioni di rafforzare la loro posizione di sicurezza e raggiungere una crescita digitale sostenibile, garantendo che le loro risorse critiche siano protette da sofisticate minacce informatiche”.