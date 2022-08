In futuro il Bitcoin potrà essere acquistato in banca?

Ad oggi, le possibili opzioni di fronte a lei per acquistare Bitcoin, o qualsiasi altra criptovaluta, si riducono all’utilizzo di un exchange di criptovalute dedicata. Questo perché le banche tradizionali in Polonia o nell’UE non offrono ancora prodotti in Bitcoin. Ma fino a quando sarà così? La maggior parte delle banche europee si oppone apertamente alle criptovalute. Sono stati imposti divieti palesi sull’uso dei conti bancari per i depositi e i prelievi nelle principali exchange di criptovalute. Il motivo di queste azioni è proteggere i loro clienti. Ma le banche saranno in grado di resistere alla pressione del sistema monetario decentralizzato che è stato costruito attivamente negli ultimi anni? E forse inizieranno a muoversi verso l’offerta di Bitcoin ai loro clienti?

Come e dove può comprare Bitcoin oggi?

Oggi, l’acquisto di Bitcoin tramite un exchange di criptovalute o un broker è il modo più conveniente per acquistare Bitcoin. A seconda del luogo in cui vive nel mondo, ci sono diversi scambi che funzionano meglio per lei. Tuttavia, per trasferire fondi dalla sua banca a un exchange, deve assicurarsi che il exchange non sia nell’elenco dei siti di deposito proibiti della sua banca. Qui entrano in gioco i broker di criptovalute, che offrono prodotti di trading senza acquistare direttamente le monete di criptovaluta. Con loro, può beneficiare dell’aumento e della diminuzione dei prezzi del Bitcoin senza possederlo. Questo è anche il motivo per cui le banche non bloccano i pagamenti alla maggior parte delle piattaforme di brokeraggio.

10 banche che già si occupano di Bitcoin, criptovalute e blockchain

Standard Chartered

Gli investimenti della banca includono la rete blockchain Ripple. XRP è attualmente una delle migliori criptovalute sul mercato. La banca riconosce il modo in cui le criptovalute hanno creato un nuovo ecosistema che non può essere sostituito dalle valute fiat. Nel luglio 2020, le divisioni di rischio di Standard Chartered PLC, che fa anche parte delle banche di importanza sistemica globale, hanno annunciato la creazione di un deposito di criptovalute.

Banche Wells Fargo, USA

In seguito al recente crollo del mercato delle criptovalute, la banca centrale statunitense ha pianificato l’introduzione di fondi di criptovalute. Wells Fargo ha dichiarato che creerà un fondo regolare per aumentare la ricchezza dei clienti. Il suo team di ricerca sugli investimenti ha anche menzionato che solo gli investitori qualificati sarebbero stati trattati a causa dei rischi associati alle valute digitali.

JP Morgan

JP Morgan si è concentrata sullo sviluppo di asset digitali blockchain. La divisione onice dell’azienda era in costruzione da cinque anni quando è stata fondata e impiega più di 100 persone. Il prodotto principale della divisione è JPM coin, un token bancario, e link, una rete di pagamento interbancario basata su blockchain. In precedenza la banca era stata scettica nei confronti delle valute digitali, ma lentamente e gradualmente JP Morgan e il gruppo hanno deciso di abbracciare le valute digitali di fiducia a beneficio dei clienti.

Barclays

Barclays non è una banca qualunque, è una delle migliori banche in termini di investimenti che ha svelato le criptovalute e il loro potenziale. Barclays ha dichiarato di ritenere che il Bitcoin abbia un elevato potenziale nel fornire i vantaggi della dispersione e dell’estrema volatilità.

Morgan Stanley

Morgan Stanley è la prima banca negli Stati Uniti ad offrire ai suoi clienti di gestione patrimoniale l’accesso alle attività in Bitcoin. Intorno a marzo 2021, la banca ha annunciato il lancio dell’accesso a tre fondi che consentiranno ai titolari di Bitcoin. Tuttavia, Morgan Stanley consente ai suoi clienti più ricchi di accedere a un’attività così volatile.

Goldman Sachs

Goldman Sachs non è sempre stata d’accordo con le criptovalute. Ha negato di considerare le criptovalute come una classe di asset, ma ha finalmente riconsiderato la sua decisione. Il suo nuovo rapporto ha discusso ampiamente il potenziale delle valute digitali come classe di attività istituzionale, parlando con diversi esperti di criptovalute e di finanza.

Citibank

Citibank, la quarta banca più grande degli Stati Uniti per patrimonio, ha investito in SETL, la cui tecnologia ledger viene utilizzata per spostare contanti e altri beni. La banca ha fornito un modello per le organizzazioni che stanno valutando l’adozione di pagamenti in criptovaluta o semplicemente di tali attività come riserva di valore, affermando che le aziende dovrebbero valutare attentamente quale valuta digitale scegliere per i pagamenti e le transazioni.

BNP Paribas

BNP Paribas è un gruppo finanziario francese che ha una propria startup di criptovaluta nota come Curv. I servizi titoli dell’istituto stanno attualmente sperimentando il trasferimento di token di sicurezza, facendo un passo avanti per fornire servizi di custodia per gli asset digitali. Nel corso degli anni, ci sono state molte normative che hanno impedito alle banche e alle istituzioni finanziarie tradizionali di investire in attività regolamentate e non classificate. In questo articolo, abbiamo elencato le principali banche che hanno investito nelle criptovalute e nella blockchain per trarre vantaggio dalle valute digitali.