Konica Minolta presenta bizhub Evolution, una nuova piattaforma cloud di servizi intelligenti che costituisce un unico punto d’accesso a una vasta gamma di servizi per le esigenze di business dei clienti, semplificando il lavoro quotidiano e i processi aziendali.

Bizhub Evolution è l’innovativa piattaforma basata sul cloud che permette alle aziende di accedere ad una vasta gamma di servizi digitali, utilizzabili da PC, mobile e MFP. Tra i diversi servizi usufruibili in cloud vi sono stampa, conversione e traduzione di documenti, connettività con i principali repository cloud. L’amministrazione degli utenti e gli accessi ai vari servizi possono essere facilmente organizzati dall’azienda, mentre la piattaforma e l’infrastruttura sono completamente gestiti da Konica Minolta. Tutti i servizi possono essere attivati e utilizzati on-demand, così da corrispondere solo l’importo per l’utilizzo effettivo.

Per i Clienti, bizhub Evolution rappresenta il one-stop-shop per accedere a una vasta gamma di servizi che consentono di aumentare la produttività e liberarsi di attività meno importanti, il tutto rispettando i più elevati standard di sicurezza.

bizhub Evolution consente alle aziende di riprogettare completamente il modo in cui gestiscono le attività quotidiane. Non è più necessario implementare tante soluzioni diverse e sofisticate; con bizhub Evolution si possono scegliere e pagare solo le funzioni di cui si ha effettivamente bisogno. Inoltre, con questa piattaforma la gestione dei documenti viene ulteriormente automatizzata, consentendo allo staff di dedicarsi agli obiettivi aziendali di valore che realmente portano vantaggi all’azienda.

La piattaforma cloud di Konica Minolta bizhub Evolution è stata certificata da Google come “Partner Chrome Enterprise Recommended”. Ciò significa che la soluzione Chrome OS per bizhub Evolution è disponibile per l’installazione tramite Chrome Web-Store e/o per l’implementazione tramite Google Workspace. L’integrazione di Google Workspace in bizhub Evolution offre il vantaggio che tutti gli utenti creati in Google Workspace vengono automaticamente trasferiti all’amministrazione utenti di bizhub Evolution e quindi non devono essere creati di nuovo; le stesse credenziali possono essere utilizzate per un comodo Single Sign-On.

I recenti cambiamenti globali hanno accelerato l’urgenza per le organizzazioni di abilitare i lavoratori da remoto su larga scala. “L’obiettivo di Konica Minolta è di offrire un portafoglio completo di soluzioni per l’Intelligent Connected Workplace e consentire alle aziende di gestire meglio la loro trasformazione digitale”, afferma Giovanni Fiorino, Product Manager Solutions di Konica Minolta Italia.