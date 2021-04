Computer Gross ha annunciato una partnership con Darktrace, specialista mondiale di Cyber AI, che consentirà consentirà all’ecosistema dei partner del Value Added Distributor di Empoli di rilevare e rispondere agli attacchi in corso ovunque nell’intera infrastruttura digitale.

Quella messa a punto da Darktrace, infatti, è una tecnologia “self-learning”, denominata Darktrace AI, che rileva, indaga e risponde autonomamente a minacce informatiche avanzate, tra cui minacce interne, rischi di lavoro remoto, ransomware, perdita di dati e vulnerabilità della catena di approvvigionamento.

I partner di Computer Gross aiutano i clienti a reagire alle minacce in modo autonomo e intelligente

Come sottolineato in una nota ufficiale da Enrico Manetti, Business Unit Manager Security di Computer Gross: «In un ambiente in rapida evoluzione, il rafforzamento delle difese IT non può essere ignorato. Questa partnership non solo rafforza la strategia di canale comune, ma testimonia anche la nostra leadership nella Cyber Security. L’accordo con Darktrace, azienda leader con comprovata esperienza in realtà innovative rivoluzionarie, gioca un ruolo strategico e fondamentale per noi nel processo di sviluppo e rafforzamento dell’offerta di soluzioni all’avanguardia. Inoltre, si inserisce nella strategia di Computer Gross di affermare la propria posizione come punto di riferimento italiano a sostegno dell’adozione di nuove tecnologie per sostenere la trasformazione in atto».

Per Andrew Tsonchev, Director of Technology, Darktrace: «I criminali informatici stanno diventando più avanzati, implementando attacchi sempre più silenziosi, ma mortali. Siamo lieti di collaborare con Computer Gross, una collaborazione destinata a consentire a più organizzazioni di adottare le difese informatiche di prossima generazione che reagiscono in modo autonomo e intelligente alle minacce emergenti in pochi secondi».