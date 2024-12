La Telefonia IP offre grandi vantaggi al settore commerciale

La telefonia IP offre ai commercianti all’ingrosso e al dettaglio una vasta gamma di vantaggi, tra cui una migliore comunicazione, risparmi sui costi e una maggiore sicurezza. Integrando la telefonia IP nei loro processi aziendali, i gestori di negozi possono aumentare la loro efficienza e distinguersi dalla concorrenza.

Telecomunicazioni moderne con la telefonia IP, per un settore dinamico con un’elevata pressione sui costi

I centri commerciali con numerosi grandi e piccoli negozi o supermercati sono ambienti molto vivaci e di conseguenza rumorosi. Qui, la telefonia IP si è dimostrata estremamente efficace, non solo per rendere la comunicazione più efficiente dal punto di vista dei costi, ma anche per beneficiare dell’eccellente qualità audio che caratterizza i terminali di ultima generazione. Sul mercato esistono telefoni IP molto funzionali, facili da installare, che non richiedono nuove cablature costose e offrono ai dipendenti la massima mobilità.

Rispetto ai telefoni tradizionali, i terminali IP cordless in particolare consentono agli utenti di comunicare rapidamente, chiaramente, in modo efficiente e mobile tra loro oltre che con clienti o fornitori. Collegati al centralino telefonico aziendale tramite basi DECT multicella, essi offrono funzioni estese come l’accesso alla rubrica aziendale, la segreteria telefonica, il trasferimento di chiamate, gli elenchi di chiamata o il riconoscimento del chiamante. Di particolare interesse risulta anche la possibilità di effettuare chiamate a costo zero tra le diverse filiali di una catena di negozi, per verificare – ad esempio – la disponibilità della merce nelle varie sedi.

Le basi DECT multicella della telefonia IP sono inoltre un’ottima soluzione per esercizi dinamici, consentendo ai negozianti di estendere gradualmente i propri sistemi di comunicazione in base alle esigenze. Inoltre, gli aggiornamenti del firmware possono essere inviati ai terminali in modalità wireless o da remoto, facendo risparmiare molto tempo e denaro ai reparti IT.

Nel retail o nella vendita al dettaglio, oltre alle aree di vendita esistono anche zone dedicate alla logistica e al magazzino. Queste beneficiano di telefoni IP che, oltre alla loro qualità e interoperabilità, si distinguono anche per la robustezza e resistenza. Questi terminali, progettati per l’uso in ambienti “non ufficio” come magazzini o addirittura all’aperto, sono antiurto, resistenti a cadute, spruzzi, e polvere: molto utili se non si lavora alla scrivania.

Non solo comunicazione

Sempre più aziende attribuiscono importanza all’efficienza e alla sostenibilità: integrare componenti per l’automazione degli edifici nell’infrastruttura per le telecomunicazioni rappresenta un’opzione economicamente vantaggiosa da considerare. La telefonia IP può essere utilizzata per controllare in maniera “intelligente” varie attività come l’accensione e lo spegnimento delle luci, la regolazione della temperatura ambiente e il monitoraggio della qualità dell’aria. Anche i sistemi di paging basati su IP e chiamabili come qualsiasi telefono, contribuiscono in maniera decisiva alla sicurezza e all’automazione: dalla trasmissione di comunicazioni al pubblico inerenti le promozioni in corso agli allarmi, fino all’apertura remota di porte e serrature elettriche grazie a relais liberamente programmabili – tutto può essere integrato nel sistema. Questo tipo di automazione è possibile sia direttamente tramite IP/SIP sia in combinazione con KNX, noto standard aperto per l’automazione di edifici commerciali e residenziali. Tutto ciò aiuta i negozianti a risparmiare costi ed energia, specialmente negli esercizi di grandi dimensioni.

I furti sono una sfida

È noto che i commercianti, soprattutto con l’avvicinarsi delle festività, affrontano una vera epidemia di furti. Secondo l’indice della criminalità 2024 stilato da Lab24 (Sole24Ore) sulla base di statistiche fornite dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, nel 2023 le tre città più colpite sono state Milano con 288,1 furti in attività commerciali denunciati ogni 100.000 abitanti (3.951+ ca. 11 al giorno), Firenze con 245,5 e Parma con 216,3.

Tecnologie di telefonia IP come le cuffie DECT consentono ai commessi di allertare discretamente i colleghi quando notano attività illecite. In combinazione con una base DECT multicella, le cuffie consentono al personale di muoversi liberamente nel negozio rimanendo sempre connessi. Qualora il negozio si estenda su più livelli o se il personale va e viene dal magazzino, la connettività e la portata della tecnologia DECT garantiscono un segnale stabile in ogni angolo dell’esercizio.

Alcune stazioni base sono state progettate anche per l’uso esterno. Questi modelli offrono una portata estesa del segnale DECT anche al di fuori dell’edificio, ad esempio nelle aree di vendita esterne di vivai o nelle aree parcheggio di supermercati o centri commerciali.

Snom: un pioniere nella telefonia IP per il commercio all’ingrosso e al dettaglio

Marchio premium per la telefonia IP, Snom, è da sempre consapevole delle esigenze di questo comparto, ovvero ottimizzare le proprie comunicazioni e di soddisfare requisiti come agilità, robustezza e facilità d’uso. Grazie a significativi investimenti nello sviluppo di tecnologie innovative e durevoli, come dimostra la garanzia di tre anni su tutti i prodotti, Snom si è affermato come uno dei principali fornitori di telefonia IP per questo e numerosi altri settori di mercato.