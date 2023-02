Leonardo Tec sposa l’approccio ESET alla sicurezza

Leonardo Tec, azienda di soluzioni informatiche specializzata nella progettazione e implementazione di soluzioni software all’avanguardia per aziende private e Pubbliche Amministrazioni locali, ha sposato l’approccio alla sicurezza di ESET.

Lo specialista europeo globale nel mercato della cybersecurity continua a rafforzare il suo posizionamento nel mercato, offrendo piattaforma multi-tenant e servizi di security proprio ai partner MSP come Leonardo Tec.

Punto forte di quest’ultima è la professionalità unita alla conoscenza, che le consentono di anticipare le tendenze di sviluppo e realizzare le soluzioni più innovative. Le soluzioni tecnologiche proposte ai propri clienti hanno come obiettivo quello di semplificare e velocizzare la burocrazia, di rendere più trasparenti e accessibili gli atti pubblici, i regolamenti, le normative e di allargarne la fruibilità a chiunque.

Inoltre, nata come azienda di IT Consultant dedicata principalmente al mondo dei privati e delle piccole realtà aziendali, Leonardo Tec nel tempo ha ampliato la propria offerta arrivando a gestire clienti più strutturati, aziende SMB che richiedono soluzioni di tipo business.

Nasce quindi la collaborazione con ESET, di cui Leonardo Tec diviene Partner MSP per inserire nella propria offerta di soluzioni di sicurezza, ESET PROTECT Advanced.

In modo particolare, per poter rispondere alle esigenze di sicurezza dei propri clienti, la decisione di presentarsi come Partner MSP ha da subito riscontrato interesse, portando Leonardo Tec a cercare tecnologie di sicurezza che potessero essere valide, robuste e con un basso impatto sulle macchine.

Inoltre, la scelta tra modalità on-premise e cloud ha spinto l’azienda a scegliere quest’ultimo approccio, identificando nell’utilizzo della console di gestione in cloud la miglior risposta alla necessità di gestire in modo continuo la sicurezza dei propri clienti, senza necessariamente sopportare un incremento dei costi di gestione.

Leonardo Tec propone ESET PROTECT Advanced in modalità MSP con subscription mensile

Nello specifico, Leonardo Tec ha identificato nella soluzione ESET PROTECT Advanced (in modalità MSP con subscription mensile) la miglior risposta per la protezione dei clienti.

Grazie all’implementazione delle soluzioni ESET in modalità MSP, Leonardo Tec è in grado di rispondere in modo puntuale e proattivo alle reali necessità di sicurezza di tutti i clienti. In particolare, l’utilizzo della console ESET PROTECT in cloud ha già permesso di sfruttare le potenzialità di un’unica dashboard per mantenere sotto controllo, in real-time, le criticità del parco clienti, potendo intervenire immediatamente, se necessario.

Le funzionalità di reportistica, la possibilità di inventariare gli asset dei clienti ha ulteriormente semplificato la gestione delle infrastrutture potendo fornire anche servizi aggiuntivi e innovativi. Inoltre, ha dato modo all’azienda di poter ridurre i tempi di risposta, ottimizzare i costi di gestione e semplificare la gestione della sicurezza dei dati delle imprese clienti, riducendo sensibilmente i casi di infezione riscontrati. Infine, la possibilità di estendere, attraverso pochi passaggi, le policy di sicurezza definite, ha determinato un incremento dell’efficacia delle soluzioni implementate, senza un correlativo aumento dei costi di gestione.

Come sottolineato da Mattia Alesso, Consulente IT di Leonardo Tec: «Grazie alla console di gestione unica ESET PROTECT in cloud, abbiamo riscontrato una sensibile riduzione dei casi di attacco degli hacker e un risparmio di tempo e costi. Diventare Partner MSP di ESET ci ha permesso di rispondere in modo più completo e tempestivo alle necessità di sicurezza imposte dai nuovi modelli di business delle imprese».

Per Fabio Buccigrossi, Country Manager di ESET Italia: «Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Leonardo Tec, che si aggiunge alla nostra già importante rete di partner MSSP. Crediamo fortemente nell’espansione continua del nostro ecosistema di canale, un ecosistema oggi composto in Italia da oltre 2.000 rivenditori (tra cui molti Managed Service Provider), tutti ingaggiati in percorsi di crescita che puntano a trasformarli in veri e propri cybersecurity trusted advisor, in uno scenario di condivisione della nuova cultura sulla sicurezza che li vede crescere insieme ad ESET per affrontare al meglio le nuove sfide del mercato. Inoltre, i nuovi servizi di security che ESET mette a disposizione dei partner MSSP consentiranno a Leonardo Tec e agli altri reseller certificati di innalzare ulteriormente il livello di protezione, andando così a rispondere alle reali necessità di sicurezza dei propri clienti».