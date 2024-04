cnMaestro X Assurance rende il Wi-Fi più sicuro

È risaputo che la qualità di un motore analitico è pari a quella dei dati che gli vengono forniti: un’ovvietà digitale che ricorda il concetto di “garbage in, garbage out“. Cambium Networks accoglie questo assioma nella sua visione tecnologica e lo ridefinisce come “precision in, excellence out” e questo principio è stato utilizzato per costruire il set di funzionalità cnMaestro X Assurance. Mentre le grandi aziende possono disporre di costose soluzioni personalizzate per automatizzare la gestione, Cambium Networks offre questo set di funzionalità alle aziende di fascia media e agli MSP a condizioni molto interessanti.

All’interno dell’architettura Cambium ONE Network for Enterprise, cnMaestro svolge il ruolo cruciale di unica fonte di informazione per tutte le configurazioni di rete e, in secondo luogo, funge da console unificata attraverso la quale l’amministratore monitora e assicura la salute della rete e l’esperienza di utilizzo degli utenti.

Gli Access Point Enterprise Wi-Fi 6 e successivi di Cambium sono stati attrezzati a un livello molto profondo nei livelli radio ed Ethernet per acquisire ogni singola transazione che avviene tra un client wireless e i vari servizi della rete, come DHCP, DNS, RADIUS, Captive Portal, ecc.

Come funziona cnMaestro X Assurance

Per la maggior parte degli utenti della rete, “il Wi-Fi è Internet“, ma gli amministratori sanno bene che non è così: ci sono diversi punti di rottura tra il client e Internet. Ciò significa che senza una comprensione approfondita dell’interazione del client con ciascuno di questi servizi, sarà impossibile individuare un guasto o una deviazione dalle aspettative in ogni fase. Per questo motivo Cambium ha realizzare una strumentazione di una profondità senza precedenti, non solo per garantire una raccolta di dati precisa e ad alta fedeltà, ma anche per farne la base su cui realizzare analisi impeccabili e diagnosi affidabili per l’amministratore IT, assicurando al contempo prestazioni prevedibili per gli utenti.

In cnMaestro X Assurance, le analisi sono organizzate a livello di sito, in modo che corrispondano a un raggruppamento geografico naturale di dispositivi collocati. L’amministratore di un grande account che gestisce diversi servizi gestiti (MDU, hotel), o di una grande rete aziendale o retail distribuita, ha a disposizione una vista consolidata per vedere le prestazioni di tutti i siti, in modo da poter passare rapidamente ai siti problematici per un’analisi più approfondita. In ogni dashboard viene presentato anche un rapido riepilogo del tasso di guasti a livello di sito e delle prestazioni di ogni fase della connettività client.

La codifica a colori indica chiaramente quale fase si sta discostando dalle aspettative, in modo che l’amministratore possa rapidamente approfondire il servizio di rete. Molti altri dettagli sono disponibili nella pagina Site Analytics. Anche questi sono codificati a colori per seguire facilmente la traccia e identificare rapidamente le anomalie. Al livello più alto, cnMaestro X Assurance offre una visualizzazione flessibile delle serie temporali (1 ora, 24 ore, 7 giorni) di tutti i guasti verificatisi durante la connessione dei clienti.

Oltre a questi dati, cnMaestro X Assurance visualizza i principali tipi di guasto, i tipi di dispositivi colpiti e quali AP hanno osservato questi guasti. È possibile selezionare qualsiasi ora degli ultimi 7 giorni per eseguire il drill-down. Un grafico a cascata mostra chiaramente quale fase ha contribuito ai guasti in ogni finestra temporale.