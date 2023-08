LG StanbyME Go debutta sul mercato internazionale

LG Electronics (LG) annuncia il lancio globale del suo ultimo Lifestyle Screen, l’esclusivo LG StanbyME Go (modello 27LX5).

Portabilità e versatilità sono le parole chiave di questo innovativo display smart che promette di offrire esperienze di intrattenimento memorabili ovunque ci si trovi: dotato di un display touch da 27 pollici, di una batteria integrata e di un sistema di altoparlanti a quattro canali da 20W, LG StanbyME Go infatti è alloggiato all’interno di una custodia a valigetta elegante e robusta che ne consente un trasporto semplice e pratico.

Perfetto per guardare i propri film e video preferiti o per ascoltare musica, LG StanbyME Go può essere utilizzato sia in ambienti chiusi sia all’aperto: la batteria integrata, che garantisce fino a 3 ore di utilizzo, e la solida custodia per il trasporto, che protegge lo schermo e include telecomando e cavo di alimentazione, consentono di portarlo ovunque.

In base alle esigenze e preferenze di visione di chi lo utilizza, è possibile regolare orientamento, altezza e inclinazione dello schermo.

Lo schermo può infatti essere orientato in orizzontale o in verticale, in base al tipo di contenuto riprodotto, e lo stand che collega il display alla custodia può essere esteso fino a 18 cm. Lo schermo può inoltre essere posizionato parallelo alla superficie di appoggio in modo da diventare una sorta di tavolo: in questa posizione, è possibile giocare in maniera più comoda ad alcuni giochi da tavolo digitali, come gli scacchi, o accendere il giradischi virtuale che riproduce l’immagine di un vinile mentre diffonde la musica preferita per un’esperienza di ascolto divertente e nostalgica.

La solidità e resistenza di LG StanbyME Go sono certificate: il dispositivo ha infatti superato con successo 11 test di conformità del rigoroso standard MIL-STD-810G che ne certifica la resistenza a un’ampia varietà di fattori ambientali tra cui bassa pressione, alta temperatura, bassa temperatura, polvere e sale, sopportando anche piccoli urti e vibrazioni.

Nonostante le dimensioni compatte, l’esperienza visiva e sonora offerta da LG StanbyME Go è sorprendente grazie al supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos e all’ottimizzazione dell’uscita del suono nella parte anteriore dello schermo.

Infine per un’esperienza utente davvero semplice e intuitiva, LG StanbyME Go è dotato della piattaforma proprietaria di LG webOS, che consente di navigare facilmente tra app e contenuti preferiti, di connettersi comodamente ai propri dispositivi iOS o Android, e di sfruttare il riconoscimento vocale per avviare app, regolare l’audio o cercare contenuti. Accensione e spegnimento sono regolati rispettivamente dall’apertura e chiusura della custodia per il massimo della praticità.

LG StanbyME Go, già disponibile per l’acquisto in Corea del Sud e negli Stati Uniti a partire questo mese, sarà in vendita nei mercati chiave europei tra cui Italia, Francia, Regno Unito, Spagna e Germania a partire da questo autunno.

Il nuovo LG StanbyME Go sarà esposto all’interno dello stand di LG (padiglione 18, Messe Berlin) a IFA 2023 (Berlino, 1-5 settembre) insieme agli altri Lifestyle Screen tra cui LG StanbyME e LG OLED Posé.