Magazzini sostenibili: non sottovalutare l’etichettatura

La sostenibilità è un fattore determinante per il successo di un’azienda. Negli ultimi anni anche il settore della logistica sta trasformando i processi in chiave green, in quanto le attività dei magazzini sono responsabili dell’11% delle emissioni globali di gas serra e, considerando il continuo aumento di magazzini dell’ultimo periodo, spinto dal boom dell’eCommerce, è urgente che il comparto si attivi per raggiungere un obiettivo chiave: realizzare magazzini sostenibili.

Rendere sostenibile un magazzino può sembrare un compito arduo, ma seguendo alcune linee guida il processo diventa più attuabile. In questo articolo condividiamo i consigli di Brother, esperto in soluzioni di stampa, servizi e document management per aziende, uffici e casa, per realizzare magazzini più sostenibili.

I vantaggi di un approccio sostenibile

Secondo Brother, assumere un approccio più sostenibile non significa semplicemente limitare il danno ambientale; operare scelte sostenibili può offrire numerosi vantaggi alle aziende del settore logistico, eccone alcune:

Aumentare la fidelizzazione dei dipendenti : si è scoperto che le attività di Corporate Social Responsibility contribuiscono alla fidelizzazione dei dipendenti in quanto si identificano maggiormente con i valori dell’azienda.

: si è scoperto che le attività di Corporate Social Responsibility contribuiscono alla fidelizzazione dei dipendenti in quanto si identificano maggiormente con i valori dell’azienda. Ridurre i costi di gestione : dato che molte pratiche green si concentrano sull’incremento dell’efficienza e la riduzione dei rifiuti, la sostenibilità può generare una riduzione dei costi.

: dato che molte pratiche green si concentrano sull’incremento dell’efficienza e la riduzione dei rifiuti, la sostenibilità può generare una riduzione dei costi. Assicurare la conformità normativa : aderendo al protocollo per la gestione dei rifiuti e riducendo le emissioni di carbonio nelle proprie attività, le aziende possono assicurare la conformità alle normative locali in materia ambientale.

: aderendo al protocollo per la gestione dei rifiuti e riducendo le emissioni di carbonio nelle proprie attività, le aziende possono assicurare la conformità alle normative locali in materia ambientale. Migliorare la reputazione aziendale : si è scoperto che la sostenibilità, se integrata nella strategia d’impresa, migliora la reputazione dell’azienda, crea valore e contribuisce alla stabilità dell’azienda.

: si è scoperto che la sostenibilità, se integrata nella strategia d’impresa, migliora la reputazione dell’azienda, crea valore e contribuisce alla stabilità dell’azienda. Incrementare le vendite: al momento dell’acquisto, il 55% dei clienti considera le pratiche di sostenibilità messe in atto dai brand. Per questo, la responsabilità sociale d’impresa (CSR) è risultata essere un fattore importante per l’incremento delle vendite.

Magazzini sostenibili ed etichettatura

Un ruolo chiave nella realizzazione dei magazzini sostenibili è svolto dall’etichettatura. I responsabili di magazzino spesso sottovalutano i costi associati alla stampa delle etichette (tempi di fermo, ritardi o errori di spedizione, richiamo dei prodotti e costi generali d’inventario). Per evidenziare il problema, Brother ha condotto un’indagine sulle aziende britanniche e ha scoperto che: il 76% ha dichiarato di aver ricevuto un rifiuto della consegna a causa di codici a barre illeggibili; il 59% ha dichiarato che la stampa di etichette di qualità scadente comporta costi per l’azienda equivalenti a quelli da una settimana a un mese di lavoro; il 75% ha dovuto rispedire la merce; il 42% ha dichiarato che l’etichettatura di qualità scadente costa all’azienda fino a € 1.160 (pari a cinque stampanti desktop all’anno).

Da questi dati appare chiaro che i magazzini pagano costi inutilmente elevati a causa della mancata ottimizzazione dei loro processi di identificazione della merce.

Ecco che scende in campo Brother che, con i suoi innovativi prodotti aiuta il settore logistico a creare magazzini più sostenibili partendo proprio dalla stampa delle etichette e propone quattro innovazioni sostenibili:

Stampanti termiche. Nel periodo che va dallo stoccaggio all’applicazione finale, l’11% delle etichette va perso a causa di errori o di prodotti obsoleti. Passando a stampanti termiche di ultima generazione si possono ridurre gli sprechi e stampare etichette perfettamente leggibili e di qualità. Inoltre, le stampanti termiche offrono elevate velocità di stampa, ribbon ad alta capacità e lunga durata, assicurando importanti risparmi energetici in ambito industriale. Etichettatura integrata. Una soluzione integrata consente ai sistemi di interfacciarsi tra loro al fine di automatizzare i processi del magazzino, inclusa l’etichettatura. Ciò contribuisce a migliorare la gestione delle scorte, ridurre gli errori e velocizzare l’elaborazione degli ordini, promuovendo contemporaneamente la fidelizzazione dei clienti e la sostenibilità. Tecnologia linerless. La stampa tradizionale prevede l’uso di etichette con materiale di supporto (liner). Le etichette linerless, come si evince dal nome, sono prive di supporto; pertanto, un rotolo può contenere il 40% di etichette in più. Le etichette linerless rappresentano quindi un’opzione più economica e in grado di generare meno rifiuti. Sono anche più efficienti perché il rotolo di maggiore durata richiede meno interventi di sostituzione. Inoltre, agevolano il riciclo, riducendo l’impiego di risorse e i rifiuti. Etichette intelligenti. Le etichette intelligenti usano la tecnologia per fornire maggiori informazioni e funzionalità rispetto al tradizionale codice a barre. Includono codici QR, codici a barre con dati incorporati e RFID. Possono quindi contribuire alla sostenibilità informando i consumatori sull’origine e la durabilità del prodotto. Il prodotto può quindi essere utilizzato in modo più efficiente e con una minore produzione di rifiuti.

La proposta di Brother

La missione di Brother è dunque quella di accompagnare il settore logistico nel processo di trasformazione dei magazzini, rendendoli più sostenibili, e lo fa proponendo soluzioni di stampa accurate ed efficienti.

Le soluzioni di stampa di Brother garantiscono:

Stampa di etichette ad alte prestazioni e per grandi volumi.

Massima flessibilità grazie ai dispositivi portatili.

Dispositivi progettati per il magazzino e la distribuzione.

Brother ha la soluzione di stampa adatta ad ogni esigenza, per qualsiasi magazzino o centro di distribuzione. La sua tecnologia si distingue per il design resistente e robusto, ideale per ambienti ad alta produttività, per la massima affidabilità e sicurezza dei dispositivi dotati di tecnologia evoluta e sicurezza elevata, per la stampa in movimento grazie alla tracolla e alla clip da cintura che può essere indossata e portata sempre con sé.

Tra i prodotti di Brother troviamo:

Stampanti per etichette e ricevute per creare e modificare etichette e ricevute ovunque, in qualsiasi momento;

per creare e modificare etichette e ricevute ovunque, in qualsiasi momento; Stampanti di etichette professionali fino a 4 pollici;

fino a 4 pollici; Stampanti industriali di etichette progettate per ambienti di produzione più difficili;

progettate per ambienti di produzione più difficili; Stampanti portatili A4 per stampare documenti A4 ovunque;

per stampare documenti A4 ovunque; Scanner e desktop portatili per la digitalizzazione e archiviazione dei documenti;

per la digitalizzazione e archiviazione dei documenti; Stampanti per aziende con tecnologia di ultima generazione e qualità superiore per risultati professionali.

Per scoprire di più sulle stampanti Brother ideali per i magazzini sostenibili e i centri di distribuzione, vi invitiamo a consultare il seguente link.