Metallic: tre nuovi Managed Service Provider e un portale dedicato

Commvault, azienda globale specializzata in Intelligent Data Services in ambienti on-premises, cloud e SaaS, annuncia l’ingresso di tre nuovi Managed Service Provider (MSP) nell’ecosistema Metallic MSP, a incremento sia del numero di partner che offrono le soluzioni Metallic Data Management-as-a-Service (DMaaS), che della copertura geografica su un’area più estesa. I nuovi partner – Veristor, GM Sectec e DMP – si uniscono al partner globale SoftwareONE per offrire ai clienti soluzioni basate su Metallic attraverso il nuovo e intuitivo MSP Portal.

La richiesta di servizi gestiti cloud-based continua a crescere, con molti MSP che stanno adottando un modello di offerta SaaS. Sulla base del consolidato impegno di Commvault rivolto agli MSP e della recente partnership con SoftwareONE, questo annuncio conferma l’attenzione dell’azienda nel supportare i clienti a gestire la propria trasformazione digitale. Metallic for MSP aiuta le organizzazioni a superare i limiti di risorse e semplificare la gestione dei dati, ovunque essi si trovino – dai workload di datacenter cloud ibridi come SAP HANA, alle app SaaS come Office 365 o Dynamics 365, agli endpoint. Con Metallic for MSP, l’ecosistema offre ai Managed Service Provider l’opportunità di avere un’unica soluzione in grado di gestire il più ampio set di workload a supporto delle complesse sfide affrontate dai clienti legate ai dati, riducendo i costi generali di infrastruttura e gestione, con un rapido time to value grazie a servizi accelerati.

L’offerta SaaS di Metallic, Metallic MSP Portal e Metallic Hub consentono agli MSP di fornire il più elevato standard nella protezione dei dati come servizio gestito. Metallic mette a disposizione dei partner una piattaforma di data protection globale, scalabile, sempre aggiornata, sicura e monitorata, in modo che gli MSP possano concentrarsi su ciò che è più importante: i workload e le esigenze di protezione dei dati dei loro clienti. Basato sulla tecnologia Commvault, punto di riferimento del mercato, Metallic protegge i dati di una vasta gamma di workload, aiutando i clienti a evitare perdita di informazioni e tempi di inattività, proteggersi dalle minacce informatiche e soddisfare le richieste sempre più stringenti di conformità e governance dei dati, tramite SaaS e un veloce onboarding.