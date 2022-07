Misura dell’energia elettrica: Socomec un passo avanti con Algodue

Nata nel 1986 dalla passione di Pietro Platini, l’azienda piemontese Algodue è, a oltre trent’anni di distanza e dopo un passaggio generazionale, una realtà riconosciuta a livello internazionale, specializzata nella progettazione e produzione di sistemi per la misura e il monitoraggio dell’energia elettrica.

Entrata nel gruppo Socomec nel 2016, oggi Algodue rappresenta un polo di riferimento per l’intero Gruppo nella ricerca e sviluppo di tutto ciò che riguarda la misura dell’energia.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale alla stampa da Laura Platini, Managing Director di Algodue: «Più di trent’anni di storia sono un viaggio che porta con sé un patrimonio inestimabile di conoscenze, successi e una passione che rimane intatta nel tempo, rinnovandosi di giorno in giorno. Diventare una società del gruppo Socomec ha permesso all’azienda di allargare i suoi orizzonti e diversificare le sue opportunità».

Negli ultimi anni Algodue ha registrato un costante aumento sia del fatturato che del numero di dipendenti, fino ad inaugurare nel 2018 una nuova sede di oltre 2.800 mq su 2 piani di uffici, R&D, laboratori tecnici, area produttiva, magazzino, sale riunioni, showroom, oltre al parco annesso.

Algodue, non solo bobine e contatori

Algodue rappresenta oggi uno dei pochi costruttori al mondo specializzati in più di un’area di misura. Mentre altre realtà sono focalizzate solo nella fornitura di bobine o contatori, Algodue progetta e costruisce quattro famiglie che coprono tutte le necessità nel mondo della misurazione dell’energia elettrica:

Analizzatori di rete per il controllo dell’energia in ambiente industriale, da guida DIN e da pannello (96x96mm), abbinabili alle bobine di Rogowski;

Contatori monofase e trifase per la misura e il controllo dei consumi, con certificazione MID, con comunicazione integrata o abbinabili ai relativi moduli di comunicazione;

Bobine flessibili di Rogowski da abbinare agli integratori o agli strumenti di misura predisposti per un sistema di misura compatto;

Analizzatori di rete in Classe A secondo IEC/EN 61000-4-30:2015 Ed.3 per il monitoraggio della qualità dell’energia sia per l’industria che per i fornitori di energia elettrica.

Know how ingegneristico, supply chain rapida e adatta a gestire volumi elevati di produzione, costante innovazione, made in Italy, performance e funzionalità di alto livello sono i punti di forza di Algodue, che vanta anche numerose certificazioni di prodotto e progetto (UL, MID, GOST-R…) e che oggi rappresenta per il Gruppo Socomec un importante polo di ricerca e sviluppo nell’ambito della misura e del monitoraggio dell’energia elettrica.