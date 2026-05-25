UPS, gli errori più comuni che compromettono le batterie

I gruppi di continuità elettrica (UPS) sono un investimento fondamentale per proteggere dispositivi e attività operative dalle interruzioni di corrente. Che si tratti di un data center, di un sistema presente in un punto vendita (POS) o di una rete aziendale di una PMI, l’UPS fornisce l’alimentazione di emergenza necessaria per mantenere l’operatività anche durante un eventuale blackout.

Tuttavia, la longevità di un UPS dipende in larga misura dall’uso corretto e dalla manutenzione regolare. Alcuni utenti, inconsapevolmente, commettono errori che riducono la vita della batteria, causando guasti prematuri e tempi di inattività imprevisti. Comprendere queste criticità può aiutare a prolungare la durata della batteria di un UPS e a garantire un’alimentazione di backup affidabile quando serve di più.

Con l’aumentare della criticità delle transazioni digitali, l’Uptime Institute Intelligence segnala che oltre la metà delle recenti interruzioni significative ha causato costi superiori a 100.000 dollari, a dimostrazione di quanto sia importante disporre di un sistema di backup affidabile e ben mantenuto per proteggere i workload mission-critical

Per ottenere il massimo dall’unità UPS, è importante conoscere gli errori più comuni che possono ridurre la durata della batteria. Gestire tempestivamente questi problemi aiuta a prevenire guasti imprevisti e a mantenere il sistema di backup efficiente.

Fattori chiave che influenzano la durata delle batterie UPS

Le batterie degli UPS, in particolare quelle al piombo-acido regolato da valvola (VRLA), durano in genere dai 3 ai 5 anni, a seconda di fattori come temperatura, cicli di scarica e manutenzione. Alcune procedure possono però ridurre significativamente questa durata. Ecco cinque errori da evitare:

1. Installazione e posizionamento impropri

La posizione dell’UPS influisce direttamente sulla salute della batteria. Calore, polvere, umidità e scarsa ventilazione accelerano il deterioramento e possono ridurre l’autonomia o causare guasti precoci.

Le unità UPS posizionate vicino a finestre aperte, bocchette di aerazione o in ambienti con elevata umidità sono più soggette a surriscaldamento, corrosione e danni interni nel tempo.

Best practice: posizionare l’UPS in un ambiente a temperatura controllata, privo di polvere e ben ventilato, lontano da luce solare diretta, umidità e vapori corrosivi. Anche piccoli aumenti di temperatura possono dimezzare la durata della batteria: ogni incremento di 10 °C oltre i 25 °C consigliati ha un impatto significativo, rendendo il posizionamento dell’UPS un fattore chiave per le prestazioni a lungo termine.

2. Rimandare la sostituzione della batteria

Con il tempo, le batterie perdono capacità e non sostituirle quando necessario può compromettere il sistema. Con l’invecchiamento, le batterie diventano meno efficienti nel mantenere la carica, aumentando il rischio di guasto nei momenti critici.

Best practice: monitorare età e prestazioni della batteria e sostituirla quando scende sotto l’80% della capacità nominale. Molti UPS offrono indicatori o software per controllarne lo stato. Sostituendo proattivamente la batteria prima del guasto, è possibile mantenere un’alimentazione di backup costante ed evitare costosi tempi di inattività.

3. Sottovalutare la temperatura ambiente

La temperatura è uno dei fattori più critici. Il calore accelera l’invecchiamento chimico, mentre il freddo riduce l’efficienza e l’autonomia. Anche quando un UPS è installato correttamente, l’esposizione costante a calore eccessivo — o in alcuni casi a freddo estremo — può avere un impatto misurabile sulle prestazioni della batteria.

Best practice: mantenere una temperatura ambiente di circa 25 °C e monitorarla nel tempo, soprattutto in presenza di variazioni stagionali o fonti di calore. Un ambiente stabile e controllato contribuisce a prolungare la durata della batteria e a migliorare l’affidabilità del sistema.

4. Zero manutenzione

Un’idea sbagliata molto diffusa è che le batterie UPS “esenti da manutenzione” non richiedano alcun monitoraggio. Il termine significa semplicemente che le batterie non necessitano di rabbocchi di liquido. Sebbene queste batterie non richiedano interventi frequenti, necessitano comunque di controlli periodici per verificarne il corretto funzionamento. Nel tempo, anche le batterie sigillate possono sviluppare problemi come rigonfiamento, corrosione o riduzione dell’autonomia, soprattutto in ambienti con accumulo di polvere o temperature variabili.

È un errore che vediamo ripetersi spesso, anche in contesti dove ci si aspetterebbe una maggiore attenzione: la convinzione che “maintenance-free” significhi “nessun intervento necessario” può costare cara in termini di continuità operativa.

Best practice: ispezionare regolarmente l’UPS ogni 3-6 mesi. Prestare attenzione a segnali di rigonfiamento della batteria, rumori anomali o calore eccessivo. Monitorare la riduzione dei tempi di autonomia o gli avvisi di sistema che potrebbero indicare un deterioramento della batteria. Una manutenzione proattiva consente di individuare i primi segnali di allarme e offre il tempo necessario per sostituire la batteria o l’unità prima che venga compromessa.

5. Gestione inadeguata delle batterie

Le batterie UPS sono componenti sensibili e una gestione o uno stoccaggio impropri possono causare prestazioni ridotte, perdite chimiche o perdita di capacità. Questi problemi sono più probabili quando le batterie sono esposte ad alte temperature, umidità o conservate per periodi prolungati prima dell’uso.

Best practice: conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto (idealmente intorno ai 10 °C) e ricaricarle ogni 3-6 mesi se inutilizzate, per evitare scariche profonde e mantenerle funzionali quando necessario. Le batterie conservate in luoghi poco visibili hanno maggiori probabilità di essere trascurate. Le ispezioni regolari dovrebbero includere anche le batterie in giacenza per garantirne la prontezza e l’affidabilità.

Conclusioni

Nella nostra esperienza, massimizzare la durata della batteria di un UPS non richiede investimenti straordinari, ma attenzione costante e una manutenzione proattiva. Dalla corretta installazione alla sostituzione tempestiva, piccoli accorgimenti possono fare una grande differenza in termini di affidabilità e prestazioni.

La soluzione Vertiv PowerUPS 200 è progettata per prevenire i problemi più comuni grazie a batterie sostituibili dall’utente, indicatori LED di autonomia e regolazione automatica della tensione (AVR). Offre protezione da sovratensioni e alimentazione di backup affidabile in un formato compatto, ideale per dispositivi personali, sistemi POS e piccole reti.

A cura di Giuseppe Leto, Senior Director IT Systems Business EMEA di Vertiv