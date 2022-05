MSP Day 2022: parte il conto alla rovescia

È tutto pronto per la quinta edizione di MSP Day, l’evento annuale che dal 2018 si pone come punto di riferimento unico per chi eroga servizi IT gestiti, gli MSP (Managed Service Provider), o per chi sta pensando di passare dalla rivendita di prodotti alla fornitura di servizi gestiti.

Dopo due anni di edizioni online, l’evento ritorna finalmente in presenza il 10 giugno in Riviera romagnola nell’imponente cornice del Palazzo dei Congressi di Riccione. Oltre 400 i già iscritti all’appuntamento, 31 gli importanti vendor che hanno deciso di sponsorizzare l’evento in rappresentanza delle migliori tecnologie disponibili sul mercato, 7 le sessioni plenarie di cui 4 presidiate dagli sponsor tecnologici Executive Axcient, Netwrix, ReeVo, ThreatLocker e 2 tenute da keynote speaker di fama internazionale come Luis Giraldo, Senior Consultant & CEO di Ook Enterprises Ltd, e Kelvin Tegelaar, Tech blogger di CyberDrain.com, CTO di Lime Networks e Microsoft MVP, e una, a concludere l’evento, tenuta da Andrea Veca, CEO di Achab.

Giraldo aprirà i lavori affrontando il tema della cybersecurity e spiegando agli MSP presenti quando si deve parlare di sicurezza con i clienti e come si fa a strutturare una conversazione su un tema caldo come questo. Tegelaar, invece, farà una panoramica dei prossimi passi operativi che un MSP moderno dovrebbe affrontare, in base alle dimensioni della sua attività, all’interno di uno scenario in continua evoluzione e mutamento, nel quale i clienti si aspettano sempre di più.

20 invece le sessione parallele presidiate dagli sponsor tecnologici di livello Business, Acronis, BlackBerry, ConnectWise, Datto, MailStore, Malwarebytes, NinjaOne, Vade e Premium, Citrix, CyberCNS, Data Core Software, Domotz, IT Portal, Kaseya, Sababa, Timenet, VoipTel Italia, WatchGuard, Webroot, Ynvolve.

Presenti anche gli sponsor Smart Bitdefender, CyberTrap, GoMSP, Qboxmail, Sgbox, Uania, Vianova, che avranno il proprio desk presso un’area espositiva dedicata situata al quarto piano.

A metà tra pronostico ed esortazione, invece, l’intervento di chiusura “MSP, l’evoluzione continua” a cura di Andrea Veca, CEO di Achab, che tirerà le fila degli ultimi tre anni trascorsi dall’ultima edizione in presenza di MSP Day tra Covid, pandemia, guerra, scarsità di materie prime, difficoltà negli approvvigionamenti, cybercrime, inflazione, stagflazione, fusioni, acquisizioni e tanto altro, per fare il punto sulle sfide e le opportunità protagoniste della vita professionale dei Managed Service Provider che vogliono consolidare e far evolvere la propria azienda secondo un modello di business efficace e proficuo.

Uno stato dell'arte che viene messo in evidenza anche dal Report MSP 2022 contenente i risultati dell'indagine condotta annualmente da Achab con lo scopo di fotografare lo stato dell'MSP italiano, come si evolve, quali sono le sfide, le difficoltà, le problematiche e i trend da seguire per uno sviluppo del business a tutto tondo.

Quest'anno più che mai, partecipare a MSP Day significa cogliere al volo un'occasione unica nel suo genere per capire meglio il modello di business dei servizi IT gestiti, scoprire realtà e soluzioni che possano far avvicinare al mondo dei servizi o arricchire il portafoglio di chi già è un MSP, nutrirsi di spunti concreti e contenuti di valore utili allo sviluppo del proprio business, condividere esperienze durante i momenti di networking e visitando i desk degli sponsor. Tutte le informazioni sull'evento, l'agenda, gli speaker, l'iscrizione, sono disponibili al sito dedicato https://mspday.it/. Scarica il Report MSP 2022: https://www.achab.it/reportmsp-2022