Nebula: a piattaforma di gestione cloud di Zyxel si rinnova

Zyxel Networks, specialista nelle soluzioni di cloud networking sicure e potenziate dall’intelligenza artificiale, introduce una serie di importanti novità sulla piattaforma di gestione cloud Nebula, progettate per aiutare gli MSP a scalare più facilmente il proprio business e a crescere in modo efficiente.

Gli aggiornamenti introducono nuove funzionalità che consentono di replicare le configurazioni di sito, riducendo drasticamente i tempi di implementazione di nuove sedi: da diverse ore a pochi minuti. Una dashboard estesa offre una visibilità ancora più completa su più siti e tenant, mentre nuove funzionalità di sicurezza contribuiscono a ridurre il rischio di accessi non autorizzati alle impostazioni di rete. Le nuove feature sono disponibili da subito per tutti i partner che utilizzano Nebula per fornire servizi gestiti di networking e sicurezza ai propri clienti.

Kevin Drinkall, Senior Director, Marketing and GTM Strategy EMEA di Zyxel Networks, ha commentato: “Migliaia di partner MSP in area EMEA utilizzano Nebula come pilastro centrale della propria proposta di servizi gestiti. Man mano che il business cresce, la vera sfida è riuscire a fare di più con le stesse risorse. Le funzionalità avanzate di Nebula consentono agli MSP di ottimizzare l’efficienza operativa, cogliere un numero maggiore di opportunità e offrire livelli di servizio più elevati. Inoltre, rendono Nebula uno strumento ancora più efficace per la gestione di clienti che necessitano di coerenza tra tutte le sedi, sia per esigenze di conformità normativa sia per la riduzione del rischio”.

Le nuove funzionalità rafforzano ulteriormente il posizionamento degli MSP nel mercato SMB, prosegue Drinkall: “Il segmento SMB è oggi quello a più rapida crescita nel mercato dei servizi gestiti. Grazie alla replica cross-site, al supporto per la gestione dei team, alla vista centralizzata sulla dashboard e alle altre nuove funzionalità di Nebula, i partner Zyxel Networks sono ancora più preparati a sfruttare appieno questa grande opportunità di crescita”.

Le principali novità introdotte con Nebula release 19.30 includono:

Template di configurazione che consentono agli MSP di sincronizzare le impostazioni su più siti della stessa organizzazione cliente, con aggiornamenti futuri applicati automaticamente.

Replica completa del sito , che permette di clonare istantaneamente le configurazioni “best practice” o quelle di un sito esistente su una nuova sede, riducendo drasticamente i tempi di onboarding.

Funzionalità avanzate di backup e restore , con copia massiva di più siti, pianificazione automatica e ripristini o rollback rapidi.

Nuova dashboard centrale per MSP , che mostra in un’unica vista lo stato di organizzazioni clienti, siti e dispositivi, garantendo una supervisione completa multi-tenant.

Vista consolidata degli inventari di dispositivi e licenze su tutti i clienti.

Log delle modifiche a livello di organizzazione , con tracciamento cronologico dettagliato di chi ha effettuato quali cambiamenti e quando, a supporto di compliance, audit e troubleshooting.

Controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) , con assegnazione dei privilegi in base alle mansioni tramite la funzione Admins & Teams di Nebula.

Onboarding e offboarding immediati , che consentono di assegnare o revocare l’accesso al personale in un solo passaggio.

Raggruppamento dei clienti , per organizzare clienti con esigenze simili, garantendo coerenza e riducendo il carico amministrativo.

Oltre 100 prodotti Zyxel Networks – inclusi Access Point WiFi 7 e gateway di sicurezza – possono oggi essere configurati e gestiti tramite la piattaforma Nebula, offrendo agli MSP una concreta opportunità di ampliare il proprio business, sia in termini di prodotti sia di servizi. Tra questi figura anche la versione aggiornata dell’USG LITE 60AX Security Router, ora dotato di Dual-WAN per la continuità di servizio, insieme a una suite di sicurezza completa che lo rende una soluzione all-in-one, conveniente e ideale per le piccole imprese.